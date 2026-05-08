Український бізнес отримає компенсацію через війну: хто саме та за яких обставин

Український бізнес, який постраждав від військовї агресії Росії, зможе отримати часткову компенсацію. Наразі запускається відповідний проєкт.

Що відомо про компенсацію для бізнесу?

Європейський банк реконструкції та розвитку співпрацює з Приватбанком та Райффайзен Банком у межах нового механізму підтримки українського бізнесу та домогосподарств, про що йдеться на сайті ЄБРР.

Механізм, який називається Enterprise Security Enhancement (ESE), дозволить банкам надавати часткове списання боргу українським позичальникам. Але тільки тим, чиє майно було пошкоджене внаслідок війни.

ESE є частиною програм щодо розподілу ризиків (PRS). Тобто якщо активи, які придбані за кредитні кошти в межах PRS та пошкоджені внаслідок війни, то банки-партнери зможуть частково списати кредитну заборгованість. А ЄБРР вже компенсуватиме банкам частину кредитних втрат.

За звичайних умов компанії в Україні все одно повинні повністю погашати кредити, навіть у випадку руйнувань. Зокрема через нестачу страхування воєнних ризиків це стримує інвестиції.

У межах програми покриватимуть кредити на капітальні інвестиції у фіксовані активи. А кожна заявка проходитиме перевірку банком та ЄБРР.

Зверніть увагу! Враховуються тільки прямі воєнні пошкодження.

Водночас механізм не покриває оборотний капітал. Ба більше, передбачені суворі правила, щоб уникнути подвійних компенсацій, якщо позичальник вже отримав відшкодування з інших джерел.

А ще, згідно з інформацією, діятимуть мінімальні пороги збитків і ліміти компенсацій.

Обсяги пілотного проєкту:

для Приватбанку – 6,8 мільйона євро;

для Райффайзен Банку – 1,2 мільйона євро.

Це пілотний проєкт ЄБРР, створений для вирішення критичної проблеми воєнного часу – нестачі фінансових інструментів для бізнесу,

– йдеться у тесті.

Зверніть увагу! Більше деталей щодо подання заявок та іншої інформації не було опубліковано.

Що кажуть у Приватбанку?

Пілотний запуск ESE реалізується в межах програм розподілу портфельних ризиків ЄБРР із Приватбанком, затвердженої у 2025 році. Про це повідомили на сайті банку.

Голова Правління ПриватБанку Мікаель Бьоркнерт заявив, що такий механізм дозволить бізнесу продовжувати роботу та реінвестувати кошти.

Він додав, що через повномасштабну війну підприємці працюють у надскладних умовах обстрілів та знищення майна.

Та попри це компанії продовжують інвестувати у відновлення,

– зазначив Бьоркнерт.

Цікаво! У минулому році 40% заявок на кредити у Приватбанку були кредитами на інвестиційні цілі.

Що ще варто знати про компенсацію для бізнесів в Україні?

Нагадаємо, що в Україні з'явилась ініціатива "Точка опори". Юлія Свириденко повідомила, що уряд допоможе роботодавцям зберегти робочі місця у період "простою" після російських обстрілів.

Програма працюватиме для підприємств, які вимушено зупинили роботу або відновлювалися після атак. Зокрема роботодавці зможуть отримувати компенсацію частини зарплати працівників у період вимушеної перерви в роботі.

Крім того, з квітня представники бізнесу та держави можуть подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків. Категорії стосуються пошкодження або знищення критичної та не критичної інфраструктури, а ще пошкодження, знищення чи втрати активів.

Подати заявку можна через "Дію". Це доступно для всіх юридичних осіб.