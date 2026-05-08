Что известно о компенсации для бизнеса?

Европейский банк реконструкции и развития сотрудничает с Приватбанком и Райффайзен Банком в рамках нового механизма поддержки украинского бизнеса и домохозяйств, о чем говорится на сайте ЕБРР.

Механизм, который называется Enterprise Security Enhancement (ESE), позволит банкам предоставлять частичное списание долга украинским заемщикам. Но только тем, чье имущество было повреждено в результате войны.

ESE является частью программ по распределению рисков (PRS). То есть если активы, которые приобретены за кредитные средства в рамках PRS и повреждены в результате войны, то банки-партнеры смогут частично списать кредитную задолженность. А ЕБРР уже будет компенсировать банкам часть кредитных потерь.

При обычных условиях компании в Украине все равно должны полностью погашать кредиты, даже в случае разрушений. В частности из-за недостатка страхования военных рисков это сдерживает инвестиции.

В рамках программы будут покрывать кредиты на капитальные инвестиции в фиксированные активы. А каждая заявка будет проходить проверку банком и ЕБРР.

Обратите внимание! Учитываются только прямые военные повреждения.

В то же время механизм не покрывает оборотный капитал. Более того, предусмотрены строгие правила, во избежание двойных компенсаций, если заемщик уже получил возмещение из других источников.

А еще, согласно информации, будут действовать минимальные пороги убытков и лимиты компенсаций.

Объемы пилотного проекта:

для Приватбанка – 6,8 миллиона евро;

для Райффайзен Банка – 1,2 миллиона евро.

Это пилотный проект ЕБРР, создан для решения критической проблемы военного времени – недостатка финансовых инструментов для бизнеса,

– говорится в тесте.

Обратите внимание! Больше деталей по подаче заявок и другой информации не было опубликовано.

Что говорят в Приватбанке?

Пилотный запуск ESE реализуется в рамках программ распределения портфельных рисков ЕБРР с Приватбанком, утвержденной в 2025 году. Об этом сообщили на сайте банка.

Председатель Правления ПриватБанка Микаэль Бьоркнерт заявил, что такой механизм позволит бизнесу продолжать работу и реинвестировать средства.

Он добавил, что из-за полномасштабной войны предприниматели работают в сверхсложных условиях обстрелов и уничтожения имущества.

Но несмотря на это компании продолжают инвестировать в восстановление,

– отметил Бьоркнерт.

Интересно! В прошлом году 40% заявок на кредиты в Приватбанке были кредитами на инвестиционные цели.

Что еще стоит знать о компенсации для бизнесов в Украине?

Напомним, что в Украине появилась инициатива "Точка опоры". Юлия Свириденко сообщила, что правительство поможет работодателям сохранить рабочие места в период "простоя" после российских обстрелов.

Программа будет работать для предприятий, которые вынужденно остановили работу или восстанавливались после атак. В частности работодатели смогут получать компенсацию части зарплаты работников в период вынужденного перерыва в работе.

Кроме того, с апреля представители бизнеса и государства могут подавать заявления в Международный реестр убытков. Категории касаются повреждения или уничтожения критической и не критической инфраструктуры, а еще повреждения, уничтожения или потери активов.

Подать заявку можно через "Дію". Это доступно для всех юридических лиц.