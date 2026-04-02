Как бизнесу получить компенсацию от государства за "простой"?
Речь идет о предприятиях, которые были вынуждены временно остановить работу из-за разрушений или сейчас пытаются восстановиться после атак. Именно для них предусмотрена финансовая помощь от государства, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
В рамках программы работодатели смогут получить частичную компенсацию зарплат сотрудников за период простоя. Более того, государство также будет покрывать расходы на единый социальный взнос с этих выплат.
Программа поможет бизнесу сохранить команды в самый сложный период, восстановиться и продолжать работать. А людям – сохранить работу, доход и страховой стаж,
– говорит Свириденко.
Какую компенсацию за убытки из-за войны можно получить?
Компенсация за поврежденное имущество в прифронтовых регионах увеличивается до 30 миллионов гривен, а для остальной территории размер компенсации страховой премии увеличивается до 3 миллионов.
Чтобы получить компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество необходимо:
- Внести имущество в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.
- Подать в Агентство заявление о предоставлении компенсации.
- К заявлению приложить: документы, подтверждающие право собственности, справку об отсутствии налоговой задолженности, фото повреждения (при наличии), акт обследования, отчет о техническом состоянии, доказательства уничтожения/повреждения (акты/справки ГСЧС, национальной полиции и т.д.) техпаспорт, акт и отчет об оценке имущества, документы на подписанта.
- В течение 30 дней получить компенсацию.
Какая еще помощь есть для бизнеса в Украине?
В Украине действует программа "Доступные кредиты 5 – 7 – 9%", которую расширили в январе 2026 года. Максимальную сумму кредита по направлениям энергоэффективности и энергетической независимости увеличили с 150 до 250 миллионов гривен.
В перечень оборудования, на которое можно взять кредит, также добавили когенерационные установки. Таким образом бизнес сможет привлекать больше средств на установку распределенной генерации.
Малые ФОПы 2-й или 3-й группы могут получить выплату для покупки энергооборудования через Дію, если они не работают на оккупированных или боевых территориях. Размер помощи варьируется от 7 500 до 15 000 гривен в зависимости от количества наемных работников, причем ФЛП должен быть зарегистрирован до 1 декабря 2025 года.