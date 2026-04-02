Як бізнесу отримати компенсацію від держави за "простій"?

Йдеться про підприємства, які були змушені тимчасово зупинити роботу через руйнування або зараз намагаються відновитися після атак. Саме для них передбачена фінансова допомога від держави, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Дивіться також Російський удар знищив термінал "Нової пошти": чи передбачена компенсація за посилки

У межах програми роботодавці зможуть отримати часткову компенсацію зарплат співробітників за період простою. Більше того, держава також покриватиме витрати на єдиний соціальний внесок із цих виплат.

Програма допоможе бізнесу зберегти команди в найскладніший період, відновитися і продовжувати працювати. А людям – зберегти роботу, дохід і страховий стаж,

– каже Свириденко.

Яку компенсацію за збитки через війну можна отримати?

Компенсація за пошкоджене майно у прифронтових регіонах збільшується до 30 мільйонів гривень, а для решти території розмір компенсації страхової премії збільшується до 3 мільйонів.

Щоб отримати компенсацію за пошкоджене або знищене майно необхідно:

Внести майно до Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Подати до Агентства заяву про надання компенсації. До заяви додати: документи, що підтверджують право власності, довідку про відсутність податкової заборгованості, фото пошкодження (за наявності), акт обстеження, звіт про технічний стан, докази знищення/пошкодження (акти/довідки ДСНС, національної поліції тощо) техпаспорт, акт та звіт про оцінку майна, документи на підписанта. Протягом 30 днів отримати компенсацію.

Яка ще допомога є для бізнесу в Україні?