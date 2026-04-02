Як бізнесу отримати компенсацію від держави за "простій"?
Йдеться про підприємства, які були змушені тимчасово зупинити роботу через руйнування або зараз намагаються відновитися після атак. Саме для них передбачена фінансова допомога від держави, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
У межах програми роботодавці зможуть отримати часткову компенсацію зарплат співробітників за період простою. Більше того, держава також покриватиме витрати на єдиний соціальний внесок із цих виплат.
Програма допоможе бізнесу зберегти команди в найскладніший період, відновитися і продовжувати працювати. А людям – зберегти роботу, дохід і страховий стаж,
– каже Свириденко.
Яку компенсацію за збитки через війну можна отримати?
Компенсація за пошкоджене майно у прифронтових регіонах збільшується до 30 мільйонів гривень, а для решти території розмір компенсації страхової премії збільшується до 3 мільйонів.
Щоб отримати компенсацію за пошкоджене або знищене майно необхідно:
- Внести майно до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.
- Подати до Агентства заяву про надання компенсації.
- До заяви додати: документи, що підтверджують право власності, довідку про відсутність податкової заборгованості, фото пошкодження (за наявності), акт обстеження, звіт про технічний стан, докази знищення/пошкодження (акти/довідки ДСНС, національної поліції тощо) техпаспорт, акт та звіт про оцінку майна, документи на підписанта.
- Протягом 30 днів отримати компенсацію.
Яка ще допомога є для бізнесу в Україні?
В Україні діє програма "Доступні кредити 5 – 7 – 9%", яку розширили у січні 2026 року. Максимальну суму кредиту за напрямами енергоефективності та енергетичної незалежності збільшили з 150 до 250 мільйонів гривень.
До переліку обладнання, на яке можна взяти кредит, також додали когенераційні установки. Таким чином бізнес зможе залучати більше коштів на встановлення розподіленої генерації.
Малі ФОПи 2-ї або 3-ї групи можуть отримати виплату для купівлі енергообладнання через Дію, якщо вони не працюють на окупованих чи бойових територіях. Розмір допомоги варіюється від 7 500 до 15 000 гривень залежно від кількості найманих працівників, причому ФОП має бути зареєстрований до 1 грудня 2025 року.