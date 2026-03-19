Какую компенсацию за ущерб из-за войны можно получить?
Компенсация за поврежденное имущество в прифронтовых регионах увеличивается до 30 миллионов гривен, а для остальной территории размер компенсации страховой премии увеличивается до 3 миллионов, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По направлению компенсации за поврежденное или уничтоженное имущество:
- увеличили предельную сумму компенсации – с 10 миллионов гривен до 30 миллионов;
- отменили норму, по которой сумма компенсации уменьшалась на объем ранее полученных грантов или иной государственной поддержки;
- заявки можно уточнить до 1 мая 2026 года, в том числе увеличить заявленную сумму возможных убытков или добавить к заявке другое имущество.
По направлению компенсации страховой премии:
- увеличили предельную сумму компенсации с 1 миллиона гривен до 3 миллионов;
- ускорили возможность получить поддержку – подать заявление на компенсацию можно будет уже на 31-й день после заключения договора страхования.
Как подать заявку на получение компенсации?
Чтобы получить компенсацию за поврежденное или уничтоженное имущество необходимо:
- Внести имущество в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества.
- Подать в Агентство заявление о предоставлении компенсации.
- К заявлению приложить: документы, подтверждающие право собственности, справку об отсутствии налоговой задолженности, фото повреждения (при наличии), акт обследования, отчет о техническом состоянии, доказательства уничтожения/повреждения (акты/справки ГСЧС, национальной полиции и т.д.) техпаспорт, акт и отчет об оценке имущества, документы на подписанта.
- В течение 30 дней получить компенсацию.
Какие есть выплаты за разрушенное жилье в Украине?
Компенсации за разрушенное жилье в Украине зависят от статуса заявителя, где льготные категории имеют приоритет в очереди, но не получают большую сумму.
К приоритетным категориям относятся участники боевых действий, люди с инвалидностью, многодетные семьи, и другие, причем приоритет можно применить только к одному жилому объекту.
Основными критериями для получения выплаты является уничтожение жилья в результате военных действий, подтверждение права собственности, и официальное обследование разрушенного жилья.
В случае отказа в компенсации, владелец имеет право обжаловать решение, получив письменное объяснение причин отказа и подав жалобу в вышестоящий орган или суд.