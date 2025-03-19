Роботодавці отримають компенсацію за робочі місця для працівників з інвалідністю

З 18 березня в Україні почало діяти рішення уряду, яке розширює можливості для працевлаштування людей з інвалідністю. Відтепер роботодавці можуть отримати компенсацію за адаптацію робочих місць для ветеранів та ветеранк із інвалідністю, які повертаються до своєї професійної діяльності.

Хто може отримати компенсацію

Раніше така компенсація надавалася лише за працевлаштування людей з інвалідністю, для яких створювали спеціально обладнані робочі місця. Тепер до програми також включено ветеранів, які відновлюють трудову діяльність після поранень, повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

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Крім того, фінансову підтримку можуть отримати самозайняті особи та фізичні особи-підприємці з інвалідністю, зокрема ті, хто зазнав ушкоджень через війну. Це допоможе ветеранам розпочати або продовжити власний бізнес після повернення до цивільного життя.

Програма також передбачає компенсацію витрат на технічні засоби, програмне забезпечення, а також послуги перекладу жестовою мовою – як у форматі онлайн, так і офлайн.

Зауважте. Ще одним важливим нововведенням стало збільшення терміну подачі заявки на облаштування інклюзивного робочого місця – з 90 до 180 днів після працевлаштування особи з інвалідністю або повернення ветерана до роботи.

Скільки людей вже вдалось працевлаштувати

За даними Державної служби зайнятості, з моменту запуску програми в серпні 2023 року компенсацію отримали понад 2 тисячі роботодавців, що дозволило облаштувати понад 2,4 тисячі робочих місць, зокрема понад 200 – для людей із І групою інвалідності. У 2025 році за цією програмою вже знайшли роботу близько 450 осіб. Загальна сума фінансування ініціативи склала 167 мільйонів гривень.

Найбільшу кількість компенсацій отримали роботодавці Київської, Черкаської та Івано-Франківської областей, а також столиці.