Коньяку в Україні більше не буде: виробники мають перейменувати напій на бренді
- Українські виробники мають перейменувати свої напої з "коньяк" на "бренді" до 2026 року через Угоду про асоціацію з ЄС.
- Не всі виробники встигли адаптуватися до змін, але деякі вже готові до переходу, наприклад, "Шато Чизай" та Bayadera Group.
Українські виробники зобов’язані відмовитися від назви "коньяк" для своїх напоїв і використовувати назву "бренді". Деякі з них не готові цього зробити, тож можуть бути покарані.
Чому коньяк мають перейменувати на бренді?
Відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, Україна зобов’язалася відмовитися від використання захищеного географічного зазначення "коньяк" з 2026 року, пише 24 Канал з посиланням на Угоду.
Виробника "Моршинської" продають: активи належать підсанкційному олігарху Фрідману
Усе через те, що назва "коньяк" дозволена лише тим напоям, що виробляють у французькому регіоні Коньяк. Вона зарезервована за французькою організацією Національне міжпрофесійне бюро Коньяку.
Після опитування у 2016 році визначили, що українська вітчизняна продукція може називатися "бренді". Перехідний період щодо використання географічного зазначення Cognac закінчується 1 січня 2026 року і до цього часу українські виробники мають змінити назви своїх напоїв.
Що кажуть українські виробники?
Найбільшими виробниками коньяку та бренді 2024 року в Україні стали "Винокурня Аккермана" (Albo Group), "Одеський коньячний завод" (Global Spirits), "Шабо", "Миколаївський коньячний завод" (Bayadera Group), пише 24 Канал з посиланням на Forbes.
За 10 років не всі виробники встигли адаптуватися до змін. Серед них – виробник коньяка Aznauri.
Не на часі було займатися цим питанням. Були інші завдання: як вижити бізнесу після втрат, знайти людей, закупити генератори,
– каже Ілона Надводська, директорка "Винокурні Аккермана".
Натомість деякі виробники не бачать в цьому проблеми, такі як виробник "Шато Чизай".
Директор "Шато Чизай" Дмитро Шелудько каже, що компанія готова до переходу. У 2025-му компанія продасть 150 000 пляшок коньяку і бренді, у 2026–2027-му приростатиме на 50 000 пляшок щороку.
Для Bayadera Group, що володіє Koblevo, Metaxa, Saint Remy перехід на термін "бренді" – довгий і складний процес.
Ми на фінішній прямій із виробництвом останнього коньяку України під брендом Koblevo – лімітованої партії у 20 000 пляшок десятирічного напою,
– говорить СЕО Bayadera Group Анатолій Корчинський.
Усі коньяки, які компанія вироблятимемо з січня 2026-го, вже матимуть назву "бренді".
Зауважте! Штрафи за порушення правил географічних зазначень – від 5 до 15 мінімальних заробітних плат. На 1 січня 2026-го це буде від 43 235 гривень до 129 705 гривень.
