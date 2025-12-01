Коньяка в Украине больше не будет: производители должны переименовать напиток на бренди

Украинские производители обязаны отказаться от названия "коньяк" для своих напитков и использовать название "бренди". Некоторые из них не готовы этого сделать, поэтому могут быть наказаны.

Почему коньяк должны переименовать в бренди?

В соответствии с Соглашением об ассоциации с ЕС, Украина обязалась отказаться от использования защищенного географического указания "коньяк" с 2026 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Соглашение.

Все потому, что название "коньяк" разрешено только тем напиткам, что производят во французском регионе Коньяк. Оно зарезервировано за французской организацией Национальное межпрофессиональное бюро Коньяка.

После опроса в 2016 году определили, что украинская отечественная продукция может называться "бренди". Переходный период по использованию географического указания Cognac заканчивается 1 января 2026 года и к этому времени украинские производители должны изменить названия своих напитков.

Что говорят украинские производители?

Крупнейшими производителями коньяка и бренди 2024 года в Украине стали "Винокурня Аккермана" (Albo Group), "Одесский коньячный завод" (Global Spirits), "Шабо", "Николаевский коньячный завод" (Bayadera Group), пишет 24 Канал со ссылкой на Forbes.

За 10 лет не все производители успели адаптироваться к изменениям. Среди них – производитель коньяка Aznauri.

Не ко времени было заниматься этим вопросом. Были другие задачи: как выжить бизнесу после потерь, найти людей, закупить генераторы,

– говорит Илона Надводская, директор "Винокурни Аккермана".

Зато некоторые производители не видят в этом проблемы, такие как производитель "Шато Чизай".

Директор "Шато Чизай" Дмитрий Шелудько говорит, что компания готова к переходу. В 2025-м компания продаст 150 000 бутылок коньяка и бренди, в 2026–2027-м будет прирастать на 50 000 бутылок ежегодно.

Для Bayadera Group, владеющей Koblevo, Metaxa, Saint Remy переход на термин "бренди" – долгий и сложный процесс.

Мы на финишной прямой с производством последнего коньяка Украины под брендом Koblevo – лимитированной партии в 20 000 бутылок десятилетнего напитка,

– говорит СЕО Bayadera Group Анатолий Корчинский.

Все коньяки, которые компания будет производить с января 2026-го, уже будут называться "бренди".

Заметьте! Штрафы за нарушение правил географических указаний – от 5 до 15 минимальных заработных плат. На 1 января 2026-го это будет от 43 235 гривен до 129 705 гривен.

