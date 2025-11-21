На аудит держкомпаній після корупційного скандалу потрібні великі кошти, – Мінекономіки

Уряд анонсував масштабну перевірку державних компаній після викриття корупції в Енергоатомі. Проте на ці заходи на міжнародному рівні потрібно шукати кошти.

Коли і за яких умов проведуть аудит компаній?

Зараз на міжнародний аудит шукають фінансування, оскільки це великі кошти. Про це розповіли в Мінекономіки під час зустрічі з журналістами, передає 24 Канал.

У Мінекономіки повністю згодні, що перевірка потрібна, проте шукають шляхи для організації й фінансування. Це потрібно, бо результат має бути прийнятним і для українських органів, і для міжнародних інституцій.

Як варіант розглядають форензик-аудит від незалежної міжнародної компанії. Таку можливість Україна обговорює з МВФ та міжнародними партнерами

Які компанії перевіряють?

14 листопада стало відомо, що що Кабінет міністрів вже розпочав аудит. Перевірка стосуватиметься усіх державних компаній в Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Здійснити аналіз діяльності виконавчих органів компаній також мають наглядові ради Нафтогазу, Укроборонпрому, Укрзалізниці, Укргідроенерго та державних банків.

Уразі виявлення порушень вони повинні вжити додаткових заходів для посилення контролю та проінформувати Уряд.

Паралельно Державна аудиторська служба проведе державний фінансовий контроль великих підприємств держсектору. Зокрема щодо ефективного використання бюджетних коштів і достовірності фінансової звітності,

– додала Юлія Свириденко.

Що відомо про корупцію в Енергоатомі?