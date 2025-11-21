На аудит госкомпаний после коррупционного скандала нужны большие средства, Минэкономики
- Правительство Украины планирует масштабную проверку государственных компаний после коррупционного скандала в Энергоатоме и ищет финансирование для аудита на международном уровне.
- Аудит будет касаться всех государственных компаний и будет включать форензик-аудит от независимой международной компании, что обсуждается с МВФ и международными партнерами.
Правительство анонсировало масштабную проверку государственных компаний после разоблачения коррупции в Энергоатоме. Однако на эти меры на международном уровне нужно искать средства.
Когда и при каких условиях проведут аудит компаний?
Сейчас на международный аудит ищут финансирование, поскольку это большие средства. Об этом рассказали в Минэкономики во время встречи с журналистами, передает 24 Канал.
Смотрите также Наблюдательный совет Энергоатома оказался фейковым, – Железняк
В Минэкономики полностью согласны, что проверка нужна, однако ищут пути для организации и финансирования. Это нужно, потому что результат должен быть приемлемым и для украинских органов, и для международных институтов.
Как вариант рассматривают форензик-аудит от независимой международной компании. Такую возможность Украина обсуждает с МВФ и международными партнерами
Какие компании проверяют?
14 ноября стало известно, что Кабинет министров уже начал аудит. Проверка будет касаться всех государственных компаний в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.
Осуществить анализ деятельности исполнительных органов компаний также должны наблюдательные советы Нафтогаза, Укроборонпрома, Укрзализныци, Укргидроэнерго и государственных банков.
В случае выявления нарушений они должны принять дополнительные меры для усиления контроля и проинформировать Правительство.
Параллельно Государственная аудиторская служба проведет государственный финансовый контроль крупных предприятий госсектора. В частности относительно эффективного использования бюджетных средств и достоверности финансовой отчетности,
– добавила Юлия Свириденко.
Что известно о коррупции в Энергоатоме?
НАБУ 10 ноября сообщило о разоблачении масштабной коррупции в сфере энергетики, связанное с вымогательством 10 – 15% от стоимости контрактов Энергоатома. Руководителем преступной группировки был Тимур Миндич.
Детективы НАБУ установили причастность двух экс-министров Германа Галущенко и Светланы Гринчук, после чего их отстранили от должностей. Сейчас Гринчук отрицает побег за границу, а Галущенко не выходит на связь.
Тимур Миндич и Александр Цукерман, которых подозревают в масштабной схеме злоупотреблений в энергетике, покинули Украину. НАБУ работает над юридическими процедурами для объявления фигурантов в розыск, что потребует "некоторого времени".