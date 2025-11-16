Греція чи Кайманові острови: де вести бізнес найлегше
- За даними GBCI 2025, найпростіше вести бізнес на Кайманових островах завдяки легкій регуляції та фінансовій інфраструктурі.
- Найскладнішими для ведення бізнесу країнами стали Греція, Франція та Мексика.
Країни світу суттєво відрізняються за тим, наскільки легко в них працювати бізнесу. Згідно з спеціальним рейтингом, одні держави приваблюють компанії простими правилами гри, тоді як інші залишаються серед найскладніших юрисдикцій через жорстке та заплутане регулювання.
В яких країнах найпростіше та найважче вести бізнес?
За даними Global Business Complexity Index (GBCI) 2025 року, зараз найпростіше вести бізнес на Кайманових островах, які розташовані на останньому місці у рейтингу, передає 24 Канал.
Кайманові острови перебувають на 79 місці, адже вони є "офшорною" зоною, яка сильно приваблює міжнародні компанії через легку регуляцію та фінансову інфраструктуру.
Що означає Global Business Complexity Index (GBCI): це щорічний міжнародний рейтинг, який визначає, наскільки складно вести бізнес у різних країнах. Оцінюється юридична складність, податкова система, управління персоналом. тощо. Формує цей Індекс компанія TMF Group й охоплює понад 70 юрисдикцій.
Де за версією GBCI 2025 найпростіше вести бізнес:
- На 78 місці перебуває Данія, що теж свідчить про те, що у країні бізнес-регулювання є дуже простим, зазначається в GlobeNewswire.
- На 77 місці є Нова Зеландія. Це значною мірою завдяки проактивному підходу уряду до залучення іноземних інвестицій та спрощенню адміністративних процесів.
- На 76 місці – Гонконг, що залишається однією із найменш "комплексних" юрисдикцій у Азійсько-Тихоокеанському регіоні. В Гонконзі вигідний податковий режим, простий доступ до фінансових ринків та глобальну логістику.
А от, наприклад, Китай зайняв 10 місце у рейтингу, що означає одні із найскладніших юрисдикцій для бізнесу в 2025 році. Відповідно до звіту, складність зумовлена частими змінами в регулюванні та регіональними відмінностями. Водночас перші 3 місця взагалі зайняли Греція, Франція та Мексика.
Які податки у Європі?
У більшості країн Євросоюзу податок на доходи фізосіб має прогресивну структуру. Таким чином, найвища встановлена ставка податку застосовується до доходу, що потрапляє до найвищої податкової категорії.
Таким чином, в Данії найвища ставка може сягати 55,9% (йдеться про дохід, який сягає понад 1 мільйон євро).
Натомість друге місце належить Франції зі ставкою на рівні 55,4%, а третє – Австрія із 55%.