Зеленський назвав компанії, які готові працювати у вільному Криму
Джерело:Кримська платформа
В Україні проходить третій саміт Кримської платформи. На заході, обговорювали розвиток півострова після його деокупації. Зокрема, йдеться про бізнес. Більше про це – далі у тексті.
Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Кримській платформі заявив, що зараз триває активна робота над тим, щоб повернути Криму увесь світ, який звідти витіснила Росія.
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Крим – це частина економіки України та світу
Український гарант додав, що повоєнна трансформація України допоможе півострову працювати та бути економічно привабливим протягом усього року, а не залежати від сезонності
Зеленський повідомив, що уже є бізнеси, які висловили свою готовність почати працювати у Криму після деокупації півострова. За його словами, це відомі як міжнародні компанії, так і національні, які працюють у таких сферах:
- Банкінг;
- Готелі;
- Авіакомпанії;
- Промисловість;
- Технології;
- Телекомунікації;
- Енергетика тощо.
Україна уже сьогодні, 23 серпня, підпише відкритий документ з бізнесами, які планують працювати на півострові. Вже зараз про готовність інвестувати у вільний та український Крим заявили такі компанії:
- Ryanair;
- Royal HaskoningDHV;
- Міжнародна асоціація готелів та туристичної організації;
- SkyUp;
- JoinUp;
- SoftServe;
- Vodafone;
- Sigma software;
- Luxoft;
- OKKO;
- Nokia;
- EPAM;
- Lifecell.
Також про намір щодо роботи в Криму заявили у Fozzy Group. Нагадаємо, що ця мережа супермаркетів нещодавно постраждала від ракетного обстрілу в Одесі. Зеленський додав, що це ще не повний перелік.