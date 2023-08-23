Зеленський назвав компанії, які готові працювати у вільному Криму

23 серпня 2023, 16:38
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Джерело:

Кримська платформа

В Україні проходить третій саміт Кримської платформи. На заході, обговорювали розвиток півострова після його деокупації. Зокрема, йдеться про бізнес. Більше про це – далі у тексті. 

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Кримській платформі заявив, що зараз триває активна робота над тим, щоб повернути Криму увесь світ, який звідти витіснила Росія. 

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Зеленський повідомив, що уже є бізнеси, які висловили свою готовність почати працювати у Криму після деокупації півострова. За його словами, це  відомі як міжнародні компанії, так і національні, які працюють у таких сферах: 

  • Банкінг; 
  • Готелі; 
  • Авіакомпанії; 
  • Промисловість; 
  • Технології; 
  • Телекомунікації; 
  • Енергетика тощо.

Україна уже сьогодні, 23 серпня, підпише відкритий документ з бізнесами, які планують працювати на півострові. Вже зараз про готовність інвестувати у вільний та український Крим заявили такі компанії: 

  • Ryanair;
  • Royal HaskoningDHV; 
  • Міжнародна асоціація готелів та туристичної організації; 
  • SkyUp; 
  • JoinUp; 
  • SoftServe; 
  • Vodafone;
  • Sigma software;
  • Luxoft;
  • OKKO; 
  • Nokia; 
  • EPAM; 
  • Lifecell. 

Також про намір щодо роботи в Криму заявили у Fozzy Group. Нагадаємо, що ця мережа супермаркетів нещодавно постраждала від ракетного обстрілу в Одесі. Зеленський додав, що це ще не повний перелік.

Автор: Віта Свірневська