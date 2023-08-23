Зеленський назвав компанії, які готові працювати у вільному Криму

В Україні проходить третій саміт Кримської платформи. На заході, обговорювали розвиток півострова після його деокупації. Зокрема, йдеться про бізнес. Більше про це – далі у тексті.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Кримській платформі заявив, що зараз триває активна робота над тим, щоб повернути Криму увесь світ, який звідти витіснила Росія.

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Крим – це частина економіки України та світу

Український гарант додав, що повоєнна трансформація України допоможе півострову працювати та бути економічно привабливим протягом усього року, а не залежати від сезонності

Зеленський повідомив, що уже є бізнеси, які висловили свою готовність почати працювати у Криму після деокупації півострова. За його словами, це відомі як міжнародні компанії, так і національні, які працюють у таких сферах:

Банкінг;

Готелі;

Авіакомпанії;

Промисловість;

Технології;

Телекомунікації;

Енергетика тощо.

Україна уже сьогодні, 23 серпня, підпише відкритий документ з бізнесами, які планують працювати на півострові. Вже зараз про готовність інвестувати у вільний та український Крим заявили такі компанії:

Ryanair;

Royal HaskoningDHV;

Міжнародна асоціація готелів та туристичної організації;

SkyUp;

JoinUp;

SoftServe;

Vodafone;

Sigma software;

Luxoft;

OKKO;

Nokia;

EPAM;

Lifecell.

Також про намір щодо роботи в Криму заявили у Fozzy Group. Нагадаємо, що ця мережа супермаркетів нещодавно постраждала від ракетного обстрілу в Одесі. Зеленський додав, що це ще не повний перелік.