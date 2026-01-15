Український завод частково належав бізнесмену з Росії: його акції конфіскували
- Вищий антикорупційний суд стягнув 25% акцій ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", що належали російському бізнесмену Станіславу Гамзалову, в дохід держави.
- Вартість цих акцій складає 21,5 мільйона гривень, і вони були конфісковані як санкція за постачання товарів для російської армії.
Частина найбільшого виробника вагонів для залізниці в Україні належала російському підприємцю. Його 25% акцій стягли в дохід держави, як застосування санкції.
Що відомо про конфіскацію акцій Кроківського заводу?
У дохід держави стягнули акції ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", пише 24 Канал з посиланням на ВАКС.
14 січня колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції та застосувала до російського бізнесмена Станіслава Гамзалова таку санкцію.
Суд стягнув у дохід держави його активи, а саме 25% від загальної кількості акцій ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" вартістю 21,5 мільйона гривень. Цими акціями бізнесмен міг розпоряджатися, тому цю можливість в нього забрали.
Цікаво! Гамзалов є російським підприємцем, власником низки російських підприємств, що забезпечують армію Росії. Зокрема, підконтрольні Гамзалову компанії постачають товари для підприємств, задіяних у військово-промисловому комплексі.
Що передувало конфіскації активів?
У липні 2022 року суд передав в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) частку російського акціонера у Крюківському вагонобудівному заводі. Йдеться про 25% підприємства, які у 2012 році придбала підконтрольна росіянину Сергію Гамзалову австрійська компанія OW Capital Management.
Ці акції було заарештовано у травні 2022 року в межах кримінального провадження про виведення 192,9 мільйонів гривень до Росії через низку збиткових контрактів.
У січні 2023 року стало відомо, що на управління цією часткою претендує Укрзалізниця. Тодішній голова правління Олександр Камишін заявляв, що компанія братиме участь у конкурсі на управління долею російського акціонера.
У травні 2025 року стало відомо, що АРМА оголосило конкурс на управління 25% статутного капіталу Крюківського вагонобудівного заводу, вартість якого 21,5 мільйонів гривень.