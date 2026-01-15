Что известно о конфискации акций Кроковского завода?
В доход государства взыскали акции ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", пишет 24 Канал со ссылкой на ВАКС.
14 января коллегия судей Высшего антикоррупционного суда удовлетворила исковое заявление Министерства юстиции и применила к российскому бизнесмену Станиславу Гамзалову такую санкцию.
Суд взыскал в доход государства его активы, а именно 25% от общего количества акций ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" стоимостью 21,5 миллиона гривен. Этими акциями бизнесмен мог распоряжаться, поэтому эту возможность у него забрали.
Интересно! Гамзалов является российским предпринимателем, владельцем ряда российских предприятий, обеспечивающих армию России. В частности, подконтрольные Гамзалову компании поставляют товары для предприятий, задействованных в военно-промышленном комплексе.
Что предшествовало конфискации активов?
В июле 2022 года суд передал в управление Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) долю российского акционера в Крюковском вагоностроительном заводе. Речь идет о 25% предприятия, которые в 2012 году приобрела подконтрольная россиянину Сергею Гамзалову австрийская компания OW Capital Management.
Эти акции были арестованы в мае 2022 года в рамках уголовного производства о выводе 192,9 миллионов гривен в Россию из-за ряда убыточных контрактов.
В январе 2023 года стало известно, что на управление этой долей претендует Укрзализныця. Тогдашний председатель правления Александр Камышин заявлял, что компания будет участвовать в конкурсе на управление долей российского акционера.
В мае 2025 года стало известно, что АРМА объявило конкурс на управление 25% уставного капитала Крюковского вагоностроительного завода, стоимость которого 21,5 миллионов гривен.