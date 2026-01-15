Що відомо про конфіскацію акцій Кроківського заводу?

У дохід держави стягнули акції ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", пише 24 Канал з посиланням на ВАКС.

14 січня колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції та застосувала до російського бізнесмена Станіслава Гамзалова таку санкцію.

Суд стягнув у дохід держави його активи, а саме 25% від загальної кількості акцій ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" вартістю 21,5 мільйона гривень. Цими акціями бізнесмен міг розпоряджатися, тому цю можливість в нього забрали.

Цікаво! Гамзалов є російським підприємцем, власником низки російських підприємств, що забезпечують армію Росії. Зокрема, підконтрольні Гамзалову компанії постачають товари для підприємств, задіяних у військово-промисловому комплексі.

Що передувало конфіскації активів?