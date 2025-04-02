2 квітня, 15:56
В Україні вперше запустили сервіс розстрочки на продукти
Основні тези
- Мережа супермаркетів "Сільпо" і банк "Власний Рахунок" запустили сервіс розстрочки на продукти в Україні.
- Послуга доступна в восьми магазинах, з планами розширення на всю мережу влітку.
Мережа супермаркетів "Сільпо" разом із банком "Власний Рахунок" запустила сервіс "оплати дольками", який дозволяє купувати продукти в розстрочку.
Послуга вже доступна
Наразі послуга доступна в восьми магазинах у різних містах, а влітку її планують масштабувати на всю мережу.
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Зазвичай розстрочку оформлюють на великі покупки, як-от техніка. Проте в інших країнах компанії на кшталт Affirm і Klarna першими почали впроваджувати таку модель у сфері food retail.
Тепер подібний формат кредитування з'явився і в Україні.
"Купуй зараз – плати потім"
Як це працює?
- Оплачуйте покупки карткою банку "Власний Рахунок" у "Сільпо".
- Оформлюйте розстрочку на чеки від 1000 гривень.
- Банк повертає всю суму чека на картку.
- Погашайте рівними частинами протягом трьох місяців без комісій або раніше.
Щоб скористатися розстрочкою, достатньо оформити картку у застосунку банку.