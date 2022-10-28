Курка і кома: новий власник KFC у Росії зареєстрував логотип для ребрендингу закладів

Новий власник колишніх закладів американської KFC у Росії подав до "Роспатенту" заявку на реєстрацію нового товарного знаку. Ресторани отримають назву Rostic's, а логотипом мережі стане курка із закарлючкою, схожою на кому, всередині ромба.

Так, складно не провести аналогію з іншою "успішно" ребрендованою мережею у країні-агресорці – "Вкусно и точка", що відчинилась на базі придбаних місцевою компанією активів McDonald's у Росії. Про новий "оригінальний" логотип та назву колишніх закладів KFC повідомили російські ЗМІ, передає Бізнес 24.

Читайте також Гнучкість, надійність та безпека: як і навіщо бізнесу мігрувати у хмару

Ребрендинг KFC у Росії

Про продаж ресторанів KFC у Росії місцевій "Смарт Сервіс ЛТД" материнська компанія Yum! Brands повідомила 25 жовтня. Того ж дня новий власник мережі зареєстрував заявку на патентування нового товарного знаку. Про це свідчать відкриті дані безпосередньо "Роспатенту".

Як виглядатиме лого ребрендованої мережі закладів KFC у Росії / Скриншот з російського реєстру

Як пишуть російські ЗМІ, окрім лого з куркою "Смарт Сервіс ЛТД" також зареєструвала бренди Rostic's і "Росмастер". Очікується, що змінювати вивіски закладів KFC на курку в ромбі новий власник почне у перші місяці 2023 року.

Нагадаємо, що станом на серпень американська Yum! Brands загалом зачинила 1 112 закладів мереж різних брендів у країні-агресорці, а з продажем KFC остаточно вийшла з ринку Росії.

Додамо, що нового власника у країні-агресорці невдовзі можуть отримати також магазини іспанської групи Inditex, що володіє брендами одягу Zara, Bershka, Stradivarius та Pull&Bear. Активи, ймовірно, продадуть ліванській групі компаній, яка також буде змушена провести ребрендинг точок продажу.