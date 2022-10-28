Так, сложно не провести аналогию с другой "успешно" ребрендированной сетью в стране-агрессоре – "Вкусно и точка", открывшейся на базе приобретенных местной компанией активов McDonald's в России. О новом "оригинальном" логотипе и названии бывших заведений KFC сообщили российские СМИ, передает Бизнес 24.

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Ребрендинг KFC в России

О продаже ресторанов KFC в России местной "Смарт Сервис ЛТД" материнская компания Yum! Brands сообщила 25 октября. В тот же день новый владелец сети зарегистрировал заявку на патентование нового товарного знака. Об этом свидетельствуют открытые данные непосредственно "Роспатента".

Как будет выглядеть логотип ребрендированной сети заведений KFC в России / Скриншот из российского реестра

Как пишут российские СМИ, кроме лого с курицей "Смарт Сервис ЛТД" также зарегистрировали бренды Rostic's и "Росмастер". Ожидается, что менять вывески заведений KFC на курицу в ромбе новый владелец начнет в первые месяцы 2023 года.

Напомним, что по состоянию на август американская Yum! Brands в целом закрыла 1 112 заведений сетей разных брендов в стране-агрессоре, а с продажей KFC окончательно вышла с рынка России.

Добавим, что нового владельца в стране-агрессоре вскоре могут получить также магазины испанской группы Inditex, владеющей брендами одежды Zara, Bershka, Stradivarius и Pull&Bear. Активы предположительно продадут ливанской группе компаний, которая также будет вынуждена провести ребрендинг точек продаж.