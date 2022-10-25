Об этом сообщило издание Bloomberg, а затем выход подтвердили непосредственно в Yum! Brands. Согласно пресс-релизу корпорации, новым владельцем заведений в России стала "Смарт Сервис ЛТД", которая ранее руководила 41 заведением KFC по франшизе.

Читайте также Как не потерять клиентов во время войны: советы бизнесу

KFC окончательно покинула российский рынок

"Смарт Сервис ЛТД" станет владельцем всех напрямую принадлежащих Yum! Brands ресторанов KFC в России, а также прав на мастер-франшизу для франчайзинговых заведений сети бренда. В то же время сумма сделки не разглашается.

При этом, по договоренности сторон, новый владелец должен обеспечить постепенный ребрендинг всех заведений KFC в стране-агрессоре. Российские СМИ пишут, что в будущем рестораны сети переименуют в Rostic's.

В России работает около 1 тысячи ресторанов KFC. ООО "Ям Ресторантс Раша", входящее в структуру Yum! Brands, руководила лишь 70 заведениями, остальные работают по лицензии или франшизе. В отличие от McDonald's, которая имела всего три франчайзи, KFC насчитывает много небольших партнеров, поэтому на выход Yum! Brands из России понадобилось гораздо больше времени,

– объяснили в корпорации.

Отметим, что Yum! Brands закрыла все российские рестораны KFC, которыми она руководила напрямую, еще в первые недели полномасштабного вторжения России в Украину. Другую сеть заведений Pizza Hut в стране-агрессоре американская корпорация продала по схожей модели еще в июне.

Таким образом, Yum! Brands ныне полностью ликвидировала собственное корпоративное представительство в России. Ранее сообщалось, что по состоянию на август корпорация закрыла в общей сложности 1 112 заведений сетей разных брендов, принадлежащих ей в стране-агрессоре.