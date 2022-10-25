Про це повідомило видання Bloomberg, а згодом вихід підтвердили безпосередньо у Yum! Brands. За пресрелізом корпорації, новим власником закладів у Росії стала "Смарт Сервіс ЛТД", яка раніше керувала 41 закладом KFC за франшизою.

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KFC остаточно покинула російський ринок

"Смарт Сервіс ЛТД" стане власником усіх ресторанів KFC, які належали Yum! Brands у Росії напряму, а також прав на майстер-франшизу для франчайзингових закладів мережі бренду. Водночас, сума угоди не розголошується.

При цьому, за домовленістю сторін, новий власник повинен забезпечити поступовий ребрендинг усіх закладів KFC у країні-агресорці. Російські ЗМІ пишуть, що згодом ресторани мережі перейменують у Rostic's.

У Росії працює близько 1 тисячі ресторанів KFC. ТОВ "Ям Ресторантс Раша", що входить до структури Yum! Brands, керувала лише 70 закладами, решта працюють за ліцензією або франшизою. На відміну від McDonald's, яка мала лише трьох франчайзі, KFC налічує багато невеликих партнерів, тому на вихід Yum! Brands з Росії знадобилось набагато більше часу,

– пояснили у корпорації.

Зауважимо, що Yum! Brands закрила усі російські ресторани KFC, якими вона керувала напряму, ще у перші тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Іншу мережу закладів Pizza Hut у країні-агресорці американська корпорація продала за схожою моделлю ще у червні.

Таким чином, Yum! Brands нині повністю ліквідувала власне корпоративне представництво у Росії. Раніше повідомлялось, що станом на серпень корпорація зачинила загалом 1 112 закладів мереж різних брендів у країні-агресорці, які їй належали.