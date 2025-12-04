Учасники студії "Квартал 95" створили нову компанію, проте вже без Тимура Міндіча

Причетність фігуранта корупційного скандалу Тимура Міндіча до "Квартал 95" викликала хвилю хейту з боку суспільства. У студії стверджували, що Міндіч не керує "Квартал 95" та вирішили створити нову компанію.

Хто власник нової компанії "Квартал ЮА"?

Студія "Квартал 95" зареєструвала компанію ТОВ "Квартал ЮА", як нову юридичну особу продакшну, пише 24 Канал з посиланням на "Детектор Медіа".

У пресслужбі студії повідомили, що до складу її засновників увійшли люди, які створювали "Квартал 95", без бізнесмена Тимура Міндіча.

Власниками ТОВ "Квартал ЮА", згідно з даними YouControl, є:

Сергій Шефір (54,5%);

Ірина Пікалова (10,5%);

Сергій Казанін (7%);

Євген Кошовий (7%);

Юрій Крапов (7%);

Роман Маров (7%);

Олександр Пікалов (7%).

Розмір статутного фонду – 1 мільйон гривень.

До слова, раніше у студії "Квартал 95" відреагували стосовно ситуації з бізнесменом та заявили, що події не мають стосунку до роботи студії, її контенту чи команди. Там додали, що співвласник, тобто Міндіч, нібито має лише юридичний зв'язок.

Співвласник має юридичний зв'язок зі Студією, але не бере участі в її діяльності й не впливає на контент або рішення команди. "Квартал 95" – це не одна людина, а бренд і велика команда, яка існує вже понад 20 років і весь цей час займається виключно виробництвом аудіовізуального контенту,

– зазначили у дописі.

