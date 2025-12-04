Участники студии "Квартал 95" создали новую компанию, однако уже без Тимура Миндича

Причастность фигуранта коррупционного скандала Тимура Миндича к "Квартал 95" вызвала волну хейта со стороны общества. В студии утверждали, что Миндич не руководит "Квартал 95" и решили создать новую компанию.

Кто владелец новой компании "Квартал ЮА"?

Студия "Квартал 95" зарегистрировала компанию ООО "Квартал ЮА", как новое юридическое лицо продакшна, пишет 24 Канал со ссылкой на "Детектор Медиа".

В пресс-службе студии сообщили, что в состав ее учредителей вошли люди, которые создавали "Квартал 95", без бизнесмена Тимура Миндича.

Владельцами ООО "Квартал ЮА", согласно данным YouControl, є:

Сергей Шефир (54,5%);

Ирина Пикалова (10,5%);

Сергей Казанин (7%);

Евгений Кошевой (7%);

Юрий Крапов (7%);

Роман Маров (7%);

Александр Пикалов (7%).

Размер уставного фонда – 1 миллион гривен.

К слову, ранее в студии "Квартал 95" отреагировали относительно ситуации с бизнесменом и заявили, что события не имеют отношения к работе студии, ее контента или команды. Там добавили, что совладелец, то есть Миндич, якобы имеет только юридическую связь.

Совладелец имеет юридическую связь со Студией, но не участвует в ее деятельности и не влияет на контент или решения команды. "Квартал 95" – это не один человек, а бренд и большая команда, которая существует уже более 20 лет и все это время занимается исключительно производством аудиовизуального контента,

– отметили в заметке.

Что известно о Тимуре Миндиче?