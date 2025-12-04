Участники студии "Квартал 95" создали новую компанию, однако уже без Тимура Миндича
Причастность фигуранта коррупционного скандала Тимура Миндича к "Квартал 95" вызвала волну хейта со стороны общества. В студии утверждали, что Миндич не руководит "Квартал 95" и решили создать новую компанию.
Кто владелец новой компании "Квартал ЮА"?
Студия "Квартал 95" зарегистрировала компанию ООО "Квартал ЮА", как новое юридическое лицо продакшна, пишет 24 Канал со ссылкой на "Детектор Медиа".
В пресс-службе студии сообщили, что в состав ее учредителей вошли люди, которые создавали "Квартал 95", без бизнесмена Тимура Миндича.
Владельцами ООО "Квартал ЮА", согласно данным YouControl, є:
- Сергей Шефир (54,5%);
- Ирина Пикалова (10,5%);
- Сергей Казанин (7%);
- Евгений Кошевой (7%);
- Юрий Крапов (7%);
- Роман Маров (7%);
- Александр Пикалов (7%).
Размер уставного фонда – 1 миллион гривен.
К слову, ранее в студии "Квартал 95" отреагировали относительно ситуации с бизнесменом и заявили, что события не имеют отношения к работе студии, ее контента или команды. Там добавили, что совладелец, то есть Миндич, якобы имеет только юридическую связь.
Совладелец имеет юридическую связь со Студией, но не участвует в ее деятельности и не влияет на контент или решения команды. "Квартал 95" – это не один человек, а бренд и большая команда, которая существует уже более 20 лет и все это время занимается исключительно производством аудиовизуального контента,
– отметили в заметке.
Что известно о Тимуре Миндиче?
Тимур Миндич считается лидером преступной группы, руководившей коррупционными схемами в энергетике. Ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей Высшим антикоррупционным судом Украины и его дело можно передать в Интерпол для задержания при пересечении границы.
Контрагентов Энергоатома, вероятно, заставляли платить от 10% до 15% "отката" для получения контрактов или чтобы не потерять статус поставщика. Незаконные средства "отмывались" через "бэк-офис" в Киеве.
Миндич выехал за границу за несколько часов до обысков. В НАБУ узнали о побеге фигуранта коррупционного дела уже после того, как он пересек границу. Перед тем как сбежать, Миндич провел встречи, на которых он говорил, что в понедельник, то есть, в день обыска, его не будет.
Тимур Миндич является конечным бенефициаром во многих компаниях, включая "Квартал 95", "Скай Фуд Сервисес", "КОФЕ БАР ПЛЮС", "Солюшнс", "ДРАЙВ ПРОДАКШН" и другие. Миндич также связан с британским дистрибьютором бриллиантов Meylor Global.