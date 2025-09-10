Випередив Ілона Маска: в рейтингу мільярдерів Bloomberg є новий переможець
- Ларрі Еллісон, співзасновник Oracle, став найбагатшою людиною у світі за версією Bloomberg, обігнавши Ілона Маска у рейтингу Bloomberg.
- У рейтингу Forbes Ілон Маск залишається лідером зі статками 439,4 мільярда доларів, тоді як у Ларрі Еллісона 399,2 мільярда доларів.
Уперше рейтинг найбагатших людей світу очолив бізнесмен і співзасновник одного з найбільших розробників програмного забезпечення Oracle Ларрі Еллісон. Він посунув мільярдера Ілона Маска.
Засновник Tesla і SpaceX вважався найбагатшою людиною світу майже рік. Про це 24 Канал пише з посиланням на рейтинг Bloomberg.
Що відомо про статки Ларрі Еллісона?
81-річний Ларрі Еллісон різко збільшив свої статки. За день його дохід збільшився на 101 мільярд доларів. Корпорація Oracle опублікувала квартальні результати. Видання пише, що це рекордне зростання за один день. А за рік акції компанії зросли аж на 103%. Ще у квітні Еллісон перебував на четвертій сходинці рейтингу.
Відтак статки очільника Oracle складають 393 мільярди. У Ілона Маска нараховується 384 мільярдів.
Як пише CNN, компанія Oracle отримала надзвичайні доходи після зросту попиту на потужності своїх центрів обробки даних з боку клієнтів, які займаються штучним інтелектом.
Таке зростання акцій є надзвичайно рідкісним для компанії, чия ринкова вартість становить трохи менше ніж 700 мільярдів доларів – 13-та за вартістю акція на ринку на момент закриття. Oracle зараз на межі перевищення 1 трильйон доларів ринкової вартості,
– написали журналісти.
Oracle Corporation
Американська технологічна компанія з розробки програмного забезпечення для баз даних, бізнес-додатків (вони розробили CRM-систему) та серверного обладнання, а також інтегрованих апаратно-програмних комплексів. Компанія заснована у 1977 році.
Маск тримався на вершині рейтингу понад 300 днів поспіль. А вперше він став найбагатшою людиною світу рейтинг у 2021 році. У різний час його переганяли засновник Amazon Джефф Безос та генеральний директор LVMH.
Зауважимо! У рейтингу Forbes лідером все ще є Ілон Маск зі статками 439,4 мільярда доларів. Тоді як у Ларрі Еллісона за даними видання нараховується 399,2 мільярда доларів.
Ларрі Елісон давно претендував на звання найбагатшої людини світу
Співзасновник Oracle Ларрі Еллісон давно збільшив свої статки до 364 мільярдів доларів, внаслідок чого зміг наблизитися в рейтингу Bloomberg до Ілона Маска.
Видання повідомляло, що якщо зростання його акцій продовжиться, це буде рекордом, що фіксує індекс мільярдерів. Так і сталося, тому Bloomberg саме Ларрі Еллісона визначив очільником рейтингу.
Акції компанії Oracle цьогоріч сильно зросли, тоді як очолювана Маском Tesla Inc. втратила за цей час 14% акцій.