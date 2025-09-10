Уперше рейтинг найбагатших людей світу очолив бізнесмен і співзасновник одного з найбільших розробників програмного забезпечення Oracle Ларрі Еллісон. Він посунув мільярдера Ілона Маска.

Засновник Tesla і SpaceX вважався найбагатшою людиною світу майже рік. Про це 24 Канал пише з посиланням на рейтинг Bloomberg.

Що відомо про статки Ларрі Еллісона?

81-річний Ларрі Еллісон різко збільшив свої статки. За день його дохід збільшився на 101 мільярд доларів. Корпорація Oracle опублікувала квартальні результати. Видання пише, що це рекордне зростання за один день. А за рік акції компанії зросли аж на 103%. Ще у квітні Еллісон перебував на четвертій сходинці рейтингу.

Відтак статки очільника Oracle складають 393 мільярди. У Ілона Маска нараховується 384 мільярдів.

Як пише CNN, компанія Oracle отримала надзвичайні доходи після зросту попиту на потужності своїх центрів обробки даних з боку клієнтів, які займаються штучним інтелектом.

Таке зростання акцій є надзвичайно рідкісним для компанії, чия ринкова вартість становить трохи менше ніж 700 мільярдів доларів – 13-та за вартістю акція на ринку на момент закриття. Oracle зараз на межі перевищення 1 трильйон доларів ринкової вартості,

– написали журналісти.

Oracle Corporation Американська технологічна компанія з розробки програмного забезпечення для баз даних, бізнес-додатків (вони розробили CRM-систему) та серверного обладнання, а також інтегрованих апаратно-програмних комплексів. Компанія заснована у 1977 році.

Маск тримався на вершині рейтингу понад 300 днів поспіль. А вперше він став найбагатшою людиною світу рейтинг у 2021 році. У різний час його переганяли засновник Amazon Джефф Безос та генеральний директор LVMH.

Зауважимо! У рейтингу Forbes лідером все ще є Ілон Маск зі статками 439,4 мільярда доларів. Тоді як у Ларрі Еллісона за даними видання нараховується 399,2 мільярда доларів.

Ларрі Елісон давно претендував на звання найбагатшої людини світу