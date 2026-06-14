Випробувано на полі бою: який український продукт може зацікавити світовий ринок

Для багатьох українських громад підприємства легкої промисловості залишаються важливою опорою місцевої економіки. Вони забезпечують робочі місця для понад 100 тисяч людей, зокрема у прифронтових регіонах.

Який текстиль Україна може експортувати

Деталі в неділю, 14 червня, розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, привітавши працівників галузі з професійним святом.

Дивіться також Пряме влучання російської ракети зруйнувало склад українського бренду Rikky Hype

До слова, від початку повномасштабної війни вітчизняна легка промисловість відіграє важливу роль у забезпеченні Сил оборони.

Виробники шиють форму та виготовляють спорядження для захисників, однак потужності дозволяють працювати не лише для потреб українського війська, а й для армій країн-партнерів.

Саме дефенс-текстиль, створений для потреб сучасного війська та перевірений у реальних бойових умовах, може стати одним із сильних українських експортних напрямів,

– вважає посадовиця.

Окремо Свириденко наголосила на досягненнях українських брендів на міжнародній арені, що нібито свідчить про високу якість продукції та здатність виробників пропонувати нові підходи. "Українські речі сама ношу з гордістю", – додала вона.

Нагадаємо, Кабмін продовжує реалізовувати політику "Зроблено в Україні", зокрема для підтримки легкої промисловості.