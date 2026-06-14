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Бізнес Актуальні новини Випробувано на полі бою: який український продукт може зацікавити світовий ринок
14 червня, 16:34
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Випробувано на полі бою: який український продукт може зацікавити світовий ринок

Анастасія Безейко

Для багатьох українських громад підприємства легкої промисловості залишаються важливою опорою місцевої економіки. Вони забезпечують робочі місця для понад 100 тисяч людей, зокрема у прифронтових регіонах.

Який текстиль Україна може експортувати 

Деталі в неділю, 14 червня, розповіла прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, привітавши працівників галузі з професійним святом.

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До слова, від початку повномасштабної війни вітчизняна легка промисловість відіграє важливу роль у забезпеченні Сил оборони.

Виробники шиють форму та виготовляють спорядження для захисників, однак потужності дозволяють працювати не лише для потреб українського війська, а й для армій країн-партнерів.

Саме дефенс-текстиль, створений для потреб сучасного війська та перевірений у реальних бойових умовах, може стати одним із сильних українських експортних напрямів,
– вважає посадовиця.

Окремо Свириденко наголосила на досягненнях українських брендів на міжнародній арені, що нібито свідчить про високу якість продукції та здатність виробників пропонувати нові підходи. "Українські речі сама ношу з гордістю", – додала вона.

Нагадаємо, Кабмін продовжує реалізовувати політику "Зроблено в Україні", зокрема для підтримки легкої промисловості.

  • Наприклад, уряд оновив правила грантової програми. З вересня підприємці зможуть отримати до 300 тисяч гривень на старт бізнесу, а також до 1,5 мільйона гривень на його масштабування.
  • Гроші дозволено спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг і розвиток виробництва.

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Ринок праці Експорт
Юлія Свириденко
Бізнес України