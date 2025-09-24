Данська компанія LEGO повідомила про купівлю 29 розважально-пізнавальних центрів LEGO Discovery Centres та LEGOLAND Discovery Centres у британського оператора тематичних парків Merlin Entertainments.

LEGO розширює мережу?

Угода, вартістю 200 мільйонів фунтів стерлінгів (приблизно 269,5 мільйонів доларів), має бути завершена до кінця 2025 року. Про це повідомили на сайті Merlin Entertainments, інформує 24 Канал.

Центри розташовані у дев'яти країнах і щороку приймають близько 5 мільйонів відвідувачів. Вони поєднують інтерактивні ігрові зони, творчі майстерні та магазини з продукцією LEGO.

Покупка відповідає стратегії компанії посилити контроль над клієнтським досвідом і розширити можливості взаємодії зі своїм брендом, ідеться у пресрелізі.

Чому це вигідні інвестиції для LEGO?

Генеральний директор LEGO Нільс Крістіансен наголосив, що ці центри стануть важливою частиною глобальної мережі роздрібних магазинів, пропонуючи фанатам LEGO ще більше можливостей для розваг і покупок.

Зауважте. З 29 центрів 15 розташовані в Північній Америці, 7 – у Європі, а ще 7 – у Азійсько-Тихоокеанському регіоні, включно з Китаєм, Японією та Австралією.

Що буде далі для Merlin?

Компанія Merlin, відома як оператор музеїв мадам Тюссо та колеса огляду London Eye, залишиться власником і керуватиме 11 парками Legoland за ліцензією LEGO.

Довідово. Merlin Entertainments – британська компанія, яка є одним із найбільших у світі операторів тематичних парків та розважальних атракціонів. Заснована у 1998 році, компанія наразі управляє понад 130 об'єктами в 25 країнах світу. Щороку Merlin Entertainments приймає близько 67 мільйонів відвідувачів, що робить її другим за величиною оператором тематичних атракціонів після The Walt Disney Company.

