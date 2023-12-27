В Lifecell та Vodafone зросли продажі стартових пакетів під час збою в Kyivstar

Вранці 12 грудня вся мобільна мережа Kyivstar зазнала хакерської атаки, внаслідок якої мільйони абонентів залишилися без зв'язку та інтернету. Внаслідок цього, в мережах двох інших мобільних операторів, — Lifecell та Vodafone, — зросли продажі стартових пакетів.

Як зросли продажі стартових пакетів

24 Канал надіслав інформаційний запит до Lifecell та Vodafone, аби дізнатися, як змінилися продажі стартових пакетів та кількість поповнень за добу, коли тривав збій у Kyivstar. Адже саме в цей період оператори повідомили про перевантаження своїх систем.

Читайте також ЄС підтримає українські стартапи: скільки мільйонів євро на це скерують

Зокрема, 12 грудня Lifecell повідомив про можливі труднощі із поповненням рахунку, активацією нових абонентів, а також сайтом чи застосунком. Аналогічну заяву тоді ж оприлюднив Vodafone.

У відповіді на запит представники Lifecell пояснили, що кількість поповнень зросла в десятки разів:

Збій в мережі будь-якого оператора впливає на роботу інших, зростає навантаження на мережу і сервіси працюючих операторів. Відповідно кількість поповнень lifecell в ці дні зросла в кілька разів, кількість нових активацій зросла в десятки разів в порівнянні зі звичайними днями,

— зазначають у компанії.

Водночас у Vodafone відмовилися називати точну кількість підключень, але вказали, що вона суттєво збільшилася в період 12-13 грудня.

Компенсація для абонентів Kyivstar

! На вартість стартових пакетів цих операторів збій у Kyivstar жодним чином не вплинув.

Після збою в компанії Kyivstar повідомили, що скасують наступну абонентську плату, аби компенсувати відсутність зв'язку. Це відбудеться автоматично — у день передплати кошти з рахунку не знімуться, а пакет послуг нарахується в повному обсязі.

Це стосується і мобільного зв'язку, і домашнього та мобільного інтернету. Додамо, що нині Kyivstar повністю відновив доступ до всіх послуг.