Як зросли продажі стартових пакетів

24 Канал надіслав інформаційний запит до Lifecell та Vodafone, аби дізнатися, як змінилися продажі стартових пакетів та кількість поповнень за добу, коли тривав збій у Kyivstar. Адже саме в цей період оператори повідомили про перевантаження своїх систем.

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Зокрема, 12 грудня Lifecell повідомив про можливі труднощі із поповненням рахунку, активацією нових абонентів, а також сайтом чи застосунком. Аналогічну заяву тоді ж оприлюднив Vodafone.

У відповіді на запит представники Lifecell пояснили, що кількість поповнень зросла в десятки разів:

Збій в мережі будь-якого оператора впливає на роботу інших, зростає навантаження на мережу і сервіси працюючих операторів. Відповідно кількість поповнень lifecell в ці дні зросла в кілька разів, кількість нових активацій зросла в десятки разів в порівнянні зі звичайними днями,

— зазначають у компанії.

Водночас у Vodafone відмовилися називати точну кількість підключень, але вказали, що вона суттєво збільшилася в період 12-13 грудня.

Зауважте! На вартість стартових пакетів цих операторів збій у Kyivstar жодним чином не вплинув.

Компенсація для абонентів Kyivstar

Після збою в компанії Kyivstar повідомили, що скасують наступну абонентську плату, аби компенсувати відсутність зв'язку. Це відбудеться автоматично — у день передплати кошти з рахунку не знімуться, а пакет послуг нарахується в повному обсязі.

Це стосується і мобільного зв'язку, і домашнього та мобільного інтернету. Додамо, що нині Kyivstar повністю відновив доступ до всіх послуг.