Как выросли продажи стартовых пакетов
24 Канал направил информационный запрос Lifecell и Vodafone, чтобы узнать, как изменились продажи стартовых пакетов и количество пополнений за сутки, когда продолжался. сбой в Kyivstar. Ведь именно в этот период операторы сообщили о перегрузках своих систем.
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В частности, 12 декабря Lifecell сообщил возможные трудности с пополнением счета, активацией новых абонентов, а также сайтом или приложением. Аналогичное заявление тогда же обнародовал Vodafone.
В ответе на запрос представители Lifecell объяснили, что количество пополнений выросло в десятки раз:
Сбой в сети любого оператора влияет на работу других, растет нагрузка на сеть и услуги работающих операторов. Соответственно количество пополнений lifecell в эти дни выросло в несколько раз, количество новых активаций возросло в десятки раз по сравнению с обычными днями,
- отмечают в компании.
В то же время в Vodafone отказались называть точное количество подключений, но указали, что оно существенно увеличилось в период 12-13 декабря.
Компенсация для абонентов Kyivstar
После сбоя в компании Kyivstar сообщили, отменяющих следующую абонентскую плату, чтобы компенсировать отсутствие связи. Это произойдет автоматически – в день подписки средства со счета не снимутся, а пакет услуг начислится в полном объеме.
Это касается и мобильной связи, домашнего и мобильного интернета. Добавим, что в настоящее время Kyivstar полностью восстановил доступ ко всем услугам.