Що потрібно зробити

Все відбувається автоматично, повідомляє 24 Канал. У день планової оплати гроші з рахунку не знімуться і вам нарахуються всі обсяги за тарифом.

Читайте на сайті Потужна хакерська атака на Kyivstar: що відомо про масштабний збій в Україні

Як це працюватиме

  • Передплата: Не зніматиметься плата за тариф, яка мала планово знятися після 22.12.2023;
  • Контракт: Не зніматиметься плата за тариф, яка мала щоденно зніматися з 22.12.2023 по 21.01.2024 (включно);
  • Все разом: Не зніматиметься плата за тариф, яка мала планово знятися 01.01.2024;
  • Домашній Інтернет: Не зніматиметься плата за тариф, яка мала планово знятися 01.01.2024.

Коротко про атаку на Київстар

  • Нагадаємо, що Київстар зазнав серйозної кібератаки 12 грудня, відповідальність за напад взяла на себе російська хакерська група "Сонцепьок".
  • Наслідки цієї атаки призвели до повного збою мережевих послуг для користувачів мобільного Інтернету та домашнього Інтернету.
  • Наразі Київстар активно працює над відновленням доступу для постраждалих клієнтів. Вчора компанія оголосила про значний прогрес та наблизилася до повного відновлення, хоча з кількома потенційними незначними проблемами, які можуть потребувати уваги.