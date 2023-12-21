Що потрібно зробити

Все відбувається автоматично, повідомляє 24 Канал. У день планової оплати гроші з рахунку не знімуться і вам нарахуються всі обсяги за тарифом.

Читайте на сайті Потужна хакерська атака на Kyivstar: що відомо про масштабний збій в Україні

Як це працюватиме

Передплата: Не зніматиметься плата за тариф, яка мала планово знятися після 22.12.2023;

Контракт: Не зніматиметься плата за тариф, яка мала щоденно зніматися з 22.12.2023 по 21.01.2024 (включно);

Все разом: Не зніматиметься плата за тариф, яка мала планово знятися 01.01.2024;

Домашній Інтернет: Не зніматиметься плата за тариф, яка мала планово знятися 01.01.2024.

Коротко про атаку на Київстар