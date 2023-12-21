Що потрібно зробити
Все відбувається автоматично, повідомляє 24 Канал. У день планової оплати гроші з рахунку не знімуться і вам нарахуються всі обсяги за тарифом.
Читайте на сайті Потужна хакерська атака на Kyivstar: що відомо про масштабний збій в Україні
Як це працюватиме
- Передплата: Не зніматиметься плата за тариф, яка мала планово знятися після 22.12.2023;
- Контракт: Не зніматиметься плата за тариф, яка мала щоденно зніматися з 22.12.2023 по 21.01.2024 (включно);
- Все разом: Не зніматиметься плата за тариф, яка мала планово знятися 01.01.2024;
- Домашній Інтернет: Не зніматиметься плата за тариф, яка мала планово знятися 01.01.2024.
Коротко про атаку на Київстар
- Нагадаємо, що Київстар зазнав серйозної кібератаки 12 грудня, відповідальність за напад взяла на себе російська хакерська група "Сонцепьок".
- Наслідки цієї атаки призвели до повного збою мережевих послуг для користувачів мобільного Інтернету та домашнього Інтернету.
- Наразі Київстар активно працює над відновленням доступу для постраждалих клієнтів. Вчора компанія оголосила про значний прогрес та наблизилася до повного відновлення, хоча з кількома потенційними незначними проблемами, які можуть потребувати уваги.