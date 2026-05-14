Уряд Росії вирішив скоротити витрати на розробку нових лікарських препаратів через проблеми з бюджетом. Тепер держава готова фінансувати лише створення препаратів категорії first in class – тобто ліків, які не мають аналогів у світі.

Що зміниться для фармацевтичних компаній Росії?

Раніше російська влада також обіцяла підтримувати розробку препаратів категорії best in class – удосконалених версій уже існуючих ліків, які мають кращу ефективність або безпечність. Однак від цієї ідеї фактично відмовилися, пише росЗМІ "Комерсант".

Про нові правила заявила заступниця голови Мінпромторгу Росії Катерина Приїжжева під час фармацевтичного форуму у Санкт-Петербурзі. За її словами:

держава компенсуватиме лише третю фазу клінічних досліджень;

підтримку отримають тільки "проривні" препарати;

максимальний обсяг фінансування становитиме 2,5 мільярди на один препарат.

Рішення ухвалили після наради у віцепрем’єрки Тетяни Голікової. У зустрічі брали участь представники великих російських фармкомпаній, зокрема "Генеріум", Biocad та "Р-Фарм".

Чому це проблема для виробників ліків?

Розробка препаратів first in class вважається однією з найдорожчих у фармацевтичній галузі. Щоб вивести такий препарат на ринок, зазвичай потрібно:

Щонайменше сім років роботи; Мільярдні інвестиції; Масштабні клінічні дослідження.

Виробники ліків наголошують, що навіть державна підтримка покриває лише частину витрат. За словами голови "Фармасинтезу" Вікрама Пунії, створення одного інноваційного препарату коштує понад 5 мільярдів рублів.

Інновації вимагають великих інвестицій, особливо на пізніх стадіях клінічних досліджень,

– підтверджує директор з економіки охорони здоров'я "Р-Фарм" Олександр Биков.

Що це означає?

Скорочення фінансування свідчить про зростаючий тиск на російський бюджет. Навіть стратегічні сфери, зокрема фармацевтика та медичні розробки, починають відчувати економію державних коштів. Для фармбізнесу це означає:

менше можливостей для запуску нових препаратів;

складніше залучення інвестицій;

підвищення ризиків для приватних розробників;

уповільнення розвитку інновацій у медицині.

Зауважте! Рішення уряду Росії скоротити фінансування розробки ліків стало ще одним сигналом про проблеми російської економіки та дефіцит бюджету. Попри заяви про підтримку фармацевтики, держава фактично звужує коло проєктів, які можуть розраховувати на допомогу.

Яка причина скорочення фінансування і яка ситуація з дефіцитом бюджету?

Скорочення держпідтримки розробки ліків відбувається на тлі різкого зростання дефіциту федерального бюджету, пише The Moscow Times.

За даними Мінфіну, за перші чотири місяці цього року "дірка" в скарбниці досягла 5,877 трильйонів рублів – це вже в 1,6 рази більше за план на весь рік (3,786 трильйони).

Економіст Олег Гетман для 24 Каналу заявив, що певний проміжок часу – десь понад місяць – Росія могла отримувати додаткові доходи від продажу нафти на фоні подій на Близькому Сході. І зараз це деякий час вона продовжуватиме заробляти на цьому.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Але на фоні загального дефіциту бюджету, зокрема за період січня-березня 2026 року, який вже перевищив 4,5 трильйона рублів, це краплина в морі.

Тобто навіть якщо росіяни отримають додаткові 5 – 10 мільярдів доларів, то витрачають вони набагато більше.

Тому варто розуміти, що якщо конфлікт на Близькому Сході "затихатиме" у найближчі тижні та місяці, то Росія зможе отримати невелику суму від продажу нафти, яка ніяк не вплине на економічну ситуацію в країні,

– пояснює Гетман.

Саме тому для України важливо, аби конфлікт на Близькому Сході не затягувався та не тривав рік, а то й більше. У протилежному випадку, це може рятувати російський бюджет через ріст вартості нафти, яка тоді може сягнути близько 100 доларів за барель.

А якщо все закінчиться найближчим часом, то нафта навпаки впаде до позначки 70 доларів за барель, а санкції щодо російської нафти повернуться,

– каже економіст.

Що відбувається з цінами на ліки у Росії?

Москва активно сприяє збагаченню фармацевтичного бізнесу. Фінансовий тягар же перекладається на населення. Зокрема ключовим драйвером зростання сфери торік стали державні закупівлі, чий обсяг зріс на 22,7%, пише Служба зовнішньої розвідки.

Приклад: бюджетні гроші дали змогу співвласнику компанії "Промомед" Петру Бєлому стати мільярдером. Він вже п'ята людина в Росії, що накопичила статки на фармацевтиці. Раніше цього статусу досягли:

Віктор Харитонов; Єгор Кульков; Олексій Рєпік; Вікрам Пунія.

Фармацевтичне процвітання відбувається на тлі стрімкого зростання цін для населення,

– пояснили у розвідці.

Лише за останні п’ять років середня вартість упаковки ліків у країні зросла вдвічі – з 207 до 416 рублів (хоча окремі лікарські засоби подорожчали ще різкіше, наприклад, "Корвалол" – у 2,3 раза). А це перевищує сумарний показник інфляції за цей період – 52,55%.

Відомо, що торік найпопулярніші серед населення лікарські засоби здорожчали наступним чином:

Кеторол (знеболювальний і протизапальний засіб) – подорожчав на 30%, до 55 рублів за упаковку з 10 таблеток;

Нафазолін (краплі для носа) – +25%, тепер коштує 62 рублі за флакон об’ємом 15 мілілітрів;

Дротаверин (Но-шпа) – +15%, вартість упаковки зі 100 таблеток зросла до 462 рублів;

Корвалол (25 мл) – +14%, до 53 рублів;

Анальгін – +13%, тепер 39 рублів за 10 таблеток;

Еналаприл (гіпотензивний засіб) – +13%, до 27 рублів за упаковку;

Ібупрофен і Цитрамон (знеболювальні) – +12%, відповідно 51 і 42 рублі;

Активоване вугілля — +10%, до 20 рублів.

При цьому здорожчання відбувається на тлі зміцнення рубля майже на 40% до основних валют. Це мало б знизити ціну імпортну сировину та собівартість. До слова, фармацевти оцінюють ефективність значної частини цих препаратів як низьку.

Навіть домінування "дженериків", які нині займають до 62% ринку, не полегшує ситуацію,

– зазначили у повідомленні.

