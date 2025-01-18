Мар-а-Лаго стає центром впливу: багатії світу прилітають до Трамп

Світові мільярдери один за одним прилітають до Мар-а-Лаго, щоб зустрітися з Дональдом Трампом. Приватні літаки найвпливовіших бізнесменів, включаючи Марка Цукерберга, Ілона Маска та Джеффа Безоса, перетворили аеропорт Палм-Біч на осередок впливових переговорів.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Світові мільярдери збираються у приватному клубі Дональда Трампа.

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Трамп збирає еліту в Мар-а-Лаго

Літаки шести з десяти найбагатших людей світу приземлялися в аеропорту Палм-Біч протягом останніх місяців, щоб відвідати Мар-а-Лаго. За даними JetSpy, після виборів кількість таких польотів зросла до 25, тоді як торік було лише 10.

Хто відвідав Трампа

Марк Цукерберг (217 мільярдів доларів): Засновник Meta мав вечерю з Трампом наприкінці листопада. Після зустрічі компанія оголосила про скасування перевірок фактів на своїх платформах.

Сергій Брін (163 мільярдів доларів): Співзасновник Alphabet у грудні обговорював із Трампом і генеральним директором Google Сундаром Пічаї майбутні ініціативи.

Джефф Безос (245 мільярдів доларів): Засновник Amazon брав участь у переговорах щодо фінансування інавгурації Трампа та створення документального фільму про Меланію Трамп.

Білл Гейтс (162 мільярдів доларів): Після Різдва обговорював економічні та медичні питання з Трампом, хоча раніше підтримував демократів.

Ілон Маск (449 мільярдів доларів): Найбагатша людина світу став частим гостем у Мар-а-Лаго, співпрацюючи з Трампом над реформами уряду та запуском SpaceX.

Інші відвідувачі

Серед гостей також Ларрі Еллісон, брати Вінклвосс, Джина Райнхарт та інші впливові бізнесмени, які шукають нові можливості співпраці з адміністрацією Трампа.

Мар-а-Лаго перетворюється на новий центр ухвалення рішень, де бізнесмени формують плани на майбутнє разом із командою Трампа.