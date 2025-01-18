Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Bloomberg. Світові мільярдери збираються у приватному клубі Дональда Трампа.
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Трамп збирає еліту в Мар-а-Лаго
Літаки шести з десяти найбагатших людей світу приземлялися в аеропорту Палм-Біч протягом останніх місяців, щоб відвідати Мар-а-Лаго. За даними JetSpy, після виборів кількість таких польотів зросла до 25, тоді як торік було лише 10.
Хто відвідав Трампа
Марк Цукерберг (217 мільярдів доларів): Засновник Meta мав вечерю з Трампом наприкінці листопада. Після зустрічі компанія оголосила про скасування перевірок фактів на своїх платформах.
Сергій Брін (163 мільярдів доларів): Співзасновник Alphabet у грудні обговорював із Трампом і генеральним директором Google Сундаром Пічаї майбутні ініціативи.
Джефф Безос (245 мільярдів доларів): Засновник Amazon брав участь у переговорах щодо фінансування інавгурації Трампа та створення документального фільму про Меланію Трамп.
Білл Гейтс (162 мільярдів доларів): Після Різдва обговорював економічні та медичні питання з Трампом, хоча раніше підтримував демократів.
Ілон Маск (449 мільярдів доларів): Найбагатша людина світу став частим гостем у Мар-а-Лаго, співпрацюючи з Трампом над реформами уряду та запуском SpaceX.
Інші відвідувачі
Серед гостей також Ларрі Еллісон, брати Вінклвосс, Джина Райнхарт та інші впливові бізнесмени, які шукають нові можливості співпраці з адміністрацією Трампа.
Мар-а-Лаго перетворюється на новий центр ухвалення рішень, де бізнесмени формують плани на майбутнє разом із командою Трампа.