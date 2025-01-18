Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Мировые миллиардеры собираются в частном клубе Дональда Трампа.

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Трамп собирает элиту в Мар-а-Лаго

Самолеты шести из десяти самых богатых людей мира приземлялись в аэропорту Палм-Бич в течение последних месяцев, чтобы посетить Мар-а-Лаго. По данным JetSpy, после выборов количество таких полетов возросло до 25, тогда как в прошлом году было всего 10.

Кто посетил Трампа

Марк Цукерберг (217 миллиардов долларов): Основатель Meta имел ужин с Трампом в конце ноября. После встречи компания объявила об отмене проверок фактов на своих платформах.

Сергей Брин (163 миллиардов долларов): Сооснователь Alphabet в декабре обсуждал с Трампом и генеральным директором Google Сундаром Пичаи будущие инициативы.

Джефф Безос (245 миллиардов долларов): Основатель Amazon участвовал в переговорах по финансированию инаугурации Трампа и созданию документального фильма о Мелании Трамп.

Билл Гейтс (162 миллиарда долларов): После Рождества обсуждал экономические и медицинские вопросы с Трампом, хотя ранее поддерживал демократов.

Илон Маск (449 миллиардов долларов): Самый богатый человек мира стал частым гостем в Мар-а-Лаго, сотрудничая с Трампом над реформами правительства и запуском SpaceX.

Другие посетители

Среди гостей также Ларри Эллисон, братья Винклвосс, Джина Райнхарт и другие влиятельные бизнесмены, которые ищут новые возможности сотрудничества с администрацией Трампа.

Мар-а-Лаго превращается в новый центр принятия решений, где бизнесмены формируют планы на будущее вместе с командой Трампа.