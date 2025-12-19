10 разів за тиждень в Росії ламалися літаки: найнебезпечніші авіакомпанії

З 10 по 16 грудня "Росавіація" зафіксувала одну авіапригоду і дев'ять інцидентів, пов'язаних з відмовами та несправностями двигунів літаків. Майже половина випадків припала на 16 грудня.

Де і коли ламалися літаки?

Майже половина випадків припала на 16 грудня, пише 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.

Цього дня в московському аеропорту Шереметьєво Boeing 777 авіакомпанії Nordwind, який виконував рейс на Кубу, перервав зліт через помпаж правого двигуна. Під час розбігу стався викид полум'я, спрацювала аварійна сигналізація про відмову агрегату. Літак вдалося зупинити на смузі. Також проблеми виникли в Superjet 100 авіакомпанії "Росія", що летів з Єревану в Сочі. Екіпаж помітив підвищену вібрацію другого двигуна. Після посадки з'ясувалося, що у літака відсутній обтічник у вентиляторі, пошкоджені акустичні панелі. У Челябінську ще один Superjet тієї ж авіакомпанії зіткнувся з неполадками в першому двигуні. Несправність вимагала деактивації реверсивного пристрою. Того ж вечора Airbus A320 "Уральських авіаліній", що прямував з Худжанда в Єкатеринбург, був змушений повернутися в аеропорт вильоту через різке зростання вібрації в першому двигуні. 14 грудня при посадці в Барнаулі у Boeing 757 авіакомпанії AZUR Air, що летів з Таїланду, відмовив правий двигун. Того ж дня пілотам Superjet 100 "Азимуту" після посадки в аеропорту Тбілісі довелося вимкнути другий двигун через несправність реверсу. 11 грудня при наборі висоти після вильоту з Анталії в Сочі відмовив правий двигун у Superjet 100 авіакомпанії "ІрАеро". Днем раніше при виконанні рейсу з Барнаула до Москви екіпаж Boeing 737 "Перемоги" доповів про нереагування лівого двигуна на зміну режиму оборотів.

Чому літаки в Росії так часто ламаються?

У 2025 році на тлі санкцій і відсутності власного виробництва запчастин кількість інцидентів з літаками російських авіакомпаній зросла приблизно в чотири рази на рік.

З січня по кінець листопада було зафіксовано понад 800 випадків несправностей, які призводили до скасування або екстреного переривання польоту, тоді як за аналогічний період 2024-го таких подій було трохи більше 200.

Проблеми російської авіації