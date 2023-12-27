Різка зміна правил: Литва хоче заборонити пластиковий посуд в кафе та на масових заходах

Литва хоче активно боротися із використанням пластикового посуду. Відповідна ініціатива вже дійшла до місцевих парламентарів.

Більше жодного пластикового посуду

Литва дуже близька до того, щоб одноразова пластикова тара на масових заходах, пляжах та в закладах громадського харчування опинилася під забороною. Відповідний законопроєкт повинен пройти ще одне голосування в Сеймі Литви.

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За відповідні поправки до закону на попередньому етапі проголосували 88 парламентарів. Ще двоє вирішили утриматися. Окрім ще одного голосування закон повинен пройти узгодження з європейським законодавством.

У законі також прописано, що у випадку пакування їжі та напоїв в одноразову тару самим виробником використання пластикового посуду буде дозволеним. Що ж стосується інших випадків, то ресторани та компанії, які надають послуги із харчування, будуть змушені замінити посуд на багаторазовий або керамічний.

Які штрафи передбачили за порушення закону

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Якщо нові правила порушать самі торговці, то їх будуть штрафувати на 30 – 60 євро. Керівникам підприємств порушення буде коштувати значно дорожче, їх покарають на 100 – 200 євро.