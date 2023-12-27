Більше жодного пластикового посуду

Литва дуже близька до того, щоб одноразова пластикова тара на масових заходах, пляжах та в закладах громадського харчування опинилася під забороною. Відповідний законопроєкт повинен пройти ще одне голосування в Сеймі Литви.

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За відповідні поправки до закону на попередньому етапі проголосували 88 парламентарів. Ще двоє вирішили утриматися. Окрім ще одного голосування закон повинен пройти узгодження з європейським законодавством.

У законі також прописано, що у випадку пакування їжі та напоїв в одноразову тару самим виробником використання пластикового посуду буде дозволеним. Що ж стосується інших випадків, то ресторани та компанії, які надають послуги із харчування, будуть змушені замінити посуд на багаторазовий або керамічний.

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Які штрафи передбачили за порушення закону

Якщо нові правила порушать самі торговці, то їх будуть штрафувати на 30 – 60 євро. Керівникам підприємств порушення буде коштувати значно дорожче, їх покарають на 100 – 200 євро.