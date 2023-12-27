Больше никакой пластиковой посуды
Литва очень близка к тому, чтобы одноразовая пластиковая тара на массовых мероприятиях, пляжах и в общепитах оказалась под запретом. Соответствующий законопроект должен пройти еще одно голосование в Сейме Литвы.
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За соответствующие поправки в закон на предварительном этапе проголосовали 88 парламентариев. Еще двое решили удержаться. Помимо еще одного голосования, закон должен пройти согласование с европейским законодательством.
В законе также прописано, что в случае упаковки пищи и напитков в одноразовую тару самим производителем использование пластиковой посуды будет разрешено. Что же касается других случаев, то рестораны и компании, предоставляющие услуги по питанию, будут вынуждены заменить посуду многоразовой или керамической.
Какие штрафы предусмотрели за нарушение закона
Если новые правила нарушат торговцы, то их будут штрафовать на 30 – 60 евро. Руководителям предприятий нарушение будет стоить значительно дороже, их накажут на 100 – 200 евро.