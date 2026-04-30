Закривають всі магазини: відома турецька мережа раптово залишає Україну

Турецька мультибрендова мережа взуття SuperStep вирішила повністю згорнути свою офлайн-присутність в Україні. Упродовж травня – червня компанія планує закрити всі магазини.

Чому магазини SuperStep закриваються в Україні?

Генеральний директор Eren Retail Group в Україні Зафер Озбай каже, що рішення не пов’язане безпосередньо з українським ринком, а є частиною глобальної трансформації бізнесу, пише RAU.

Ми вирішили оптимізувати нашу бізнес-модель та перерозподілити ресурси на ті сфери, де ми бачимо вищу довгострокову ефективність та кращу узгодженість із нашими глобальними пріоритетами. Україна залишається для нас важливим ринком, і цей крок слід розглядати як оптимізацію нашої глобальної діяльності, а не як показник ринкового потенціалу,

– каже Зафер Озбай.

Водночас інші бренди групи залишаються працювати. Зокрема, мережа Lacoste продовжує діяльність без змін – станом на кінець квітня в Україні працює 12 магазинів.

Що це означає для покупців?

зменшення мультибрендових форматів;

більше монобрендових магазинів;

розширення онлайн-покупок.

Коли SuperStep з’явився в Україні?

Бренд SuperStep вийшов на український ринок ще у 2015 році, відкривши перший магазин у київському ТРЦ Sky Mall. Уже за кілька років мережа розширилася до кількох міст.

Навіть після початку повномасштабної війни компанія продовжувала відкривати нові точки: у Львові, Києві та Дніпрі. Останні оновлення форматів відбувалися ще у 2025 році.

Станом на весну 2026 року в Україні працювало шість магазинів: у ТРЦ Lavina Mall, Dream Town, Forum Lviv, Victoria Gardens, Riviera Shopping City та Karavan. Також компанія має онлайн-магазин.

Після виходу мережі торгові площі вже починають займати інші гравці. Наприклад, у ТРЦ Respublika Park замість SuperStep відкрився магазин Puma у новій концепції Field of play. А в ТРЦ Gulliver на місце мережі претендує New Balance.

Зауважте! Вихід SuperStep – це не сигнал "падіння ринку", а ще один доказ його трансформації. Український ритейл адаптується: старі формати зникають, а їх місце займають нові концепції та гравці.

Як розвивається ритейл в Україні?

У 2023 році обсяг продажів в ритейлі наблизився до довоєнних показників, повністю відновившись після падіння у 2022 році. На переконання аналітиків, це значить, що ринок ритейлу адаптувався до воєнних умов і став однією з найуспішніших галузей України, пише Delo.ua.

Як зазначив CEO NAI Ukraine Віталій Бойко, роздрібний товарообіг України не тільки в гривнях, а й в доларах майже (з різницею в 5%) повторив результат 2021 року, який побив на той час рекорди споживання.

Зростання показників товарообігу пов'язане у першу чергу з міжнародною допомогою – 40 мільярдів доларів було витрачено на гарантовану оплату витрат на соціальну сферу. А всі ресурси українського бюджету, які йшли на потреби армії, позначились і на зарплаті військовослужбовця, яка виросла в 5 – 10 разів. Таким чином і родини військовослужбовців стали додатковими покупцями, які прийшли на роздрібний ринок,

– наголосив експерт.

За його словам, у порівнянні з 2021 роком, у 2023-му на роздрібному ринку України з'явилось додатково 20 мільярдів доларів – це міжнародна допомога мінус бюждет, який вивезли мільйони українських біженців за кордон.

