McDonald's уже відкрився в Миколаєві: який графік роботи
- 27 березня McDonald's знову відкрився у Миколаєві на вулиці Павла Скоропадського, 43.
- Ресторан McDonald's у Миколаєві закрився юридично на початку 2024 року.
З 2022 року Миколаїв чекав повернення відомої мережі – McDonald's. 27 березня заклад на вулиці Скоропадського знову відкрив двері для містян.
У Миколаєві відкрили McDonald's: що відомо?
Мережа заявила про відкриття 27 березня, повідомили у McDonald's.
Миколаїв, ми так чекали цієї зустрічі. І нарешті можемо сказати: ваша улюблена картопелька знову тут. Ми відкриті. Чекаємо вас на вул. Павла Скоропадського, 43,
– повідомили у компанії.
У McDonald's пояснили, що відновлення роботи стало можливим "після стабільного підтвердження відповідності якості води стандартам компанії за результатами аудитів", пише "Економічна правда".
Відомо, що зала ресторану працює щодня з 7:00 до 23:00, а "МакДрайв" відкритий з 5:00 до 23:30.
Ресторан у Миколаєві мав відкритися значно раніше – незадовго після відновлення роботи закладів у Одесі у 2023 році. Але після знищення Каховської ГЕС у місті виникла складна ситуація з водою, і ми не могли відновити роботу, доки умови не відповідали нашим стандартам безпеки та якості,
– каже гендиректорка компанії в Україні, Чехії та Словаччині Юлія Бадрітдінова.
Крім того, у Миколаєві відтепер буде доступний сервіс "Мобільне замовлення", завдяки якому клієнти можуть здійснити й оплатити замовлення через застосунок і забрати його в закладі.
Коли McDonald's у Миколаєві закрився?
Ресторан McDonald’s у Миколаєві у 2024 року припинив існування юридично, пише ua.news.
Філія McDonald’s Ukraine LTD у Миколаєві за даними YouControl станом на 27 травня 2025 року має статус "припинено". А згідно Opendatabot закриття відбулося ще на початку 2024 року.
Як зросла кількість клієнтів та ресторанів McDonald’s в Україні?
ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд." інвестував у мережу 4,84 мільярди гривень у 2022 – 2025 роках, пише "Інтерфакс-Україна".
У 2025 році компанія відкрила 12 нових ресторанів та оновила п’ять існуючих. Мережа вперше зʼявилася у Закарпатській області – в Ужгороді та Мукачеві, а також у Гатному на Київщині та у Липинах неподалік Луцька.
Кількість клієнтів за 2025 рік зросла на 17%. Рівень задоволеності клієнтів мережі у 2025 році зріс до 98,3% порівняно з 96,7% у 2024 році.
Окремим напрямом розвитку стала цифровізація сервісів:
- Впродовж року компанія удосконалювала мобільний застосунок і продовжила впроваджувати термінали самообслуговування в усіх закладах.
- Зараз 85% замовлень у залі ресторанів оформлюються через термінали самообслуговування.
- Нова функція "Мобільне замовлення" за перші два місяці роботи забезпечила понад 100 тисяч замовлень.
У 2026 році McDonald’s планує й надалі розширювати мережу та зміцнювати присутність у регіонах України. На початку цього року компанія відкрила вже два нових ресторани – в Ірпені та Києві.
Новини McDonald's
У 2026 році з'явиться новий McDonald's в Буковелі, будівництво якого розпочали 20 листопада 2025 року. Проєкт реалізує ТОВ "Буковель", що управляє будівництвом та контролює процес від створення бренду до інфраструктурних рішень, із метою залучення туристів до курорту.
Торік McDonald's запустив сервіс "Мобільне замовлення" через мобільний застосунок в 8 областях України. Клієнти можуть обрати ресторан, оформити та оплатити замовлення онлайн, обравши спосіб отримання.