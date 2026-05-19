Українці в шоці: ціни в McDonald's різко злетіли

McDonald’s в Україні у травні переписав ціни в меню, і це одразу відчули відвідувачі. Частина популярних позицій подорожчала на 20 – 30 гривень, а деякі комбо фактично наблизилися до рівня європейських цін.

Як зросли ціни в McDonald’s?

Після оновлення прайсу найбільший стрибок цін стався у бургерах та комбо-наборах. Також помітно підросла вартість картоплі фрі та напоїв, пише "Економічна правда".

Дивіться також Російських полонених морпіхи 34-ї бригади нагодували "Макдональдсом"

Бургери подорожчали так:

Біг Мак – з 129 – 135 гривень до 149–159 гривень

Дабл Біг Тейсті – до 279 гривень

Роял Чізбургер – до 155 гривень

МакЧікен — плюс до 15 гривень

Комбо наближаються до 300 гривень:

Біг Мак Меню тепер коштує до 299 гривень

Меню з 9 нагетсами – майже 300 гривень

Водночас частину бюджетних позицій компанія поки залишила без суттєвих змін. Майже не змінилися ціни на соуси, воду, деякі десерти та "НайсПрайс Комбо".

Нові ціни / інфографіка "Де у Києві"

Що це означає для українців?

Зростання цін у McDonald’s відображає загальний тренд подорожчання швидкого харчування в Україні. Фастфуд поступово переходить із категорії "доступної їжі" у сегмент регулярних витрат середнього рівня. Для споживачів це означає:

Менше імпульсивних покупок Перехід до вибіркових замовлень Зростання частки домашньої їжі та альтернативних закладів

Зауважте! McDonald’s поступово змінює цінову модель в Україні, і фастфуд стає менш"доступним щоденним варіантом" та більше переходить у формат періодичних витрат. Особливо зміни відчують студенти, сім’ї з дітьми та офісні працівники, які часто беруть комбо або замовляють доставку.

Чому і як зростатимуть ціни на продукти в Україні?

Ціни на продукти в Україні й далі рухатимуться вгору, і повністю зупинити цей процес неможливо. Експерти пояснюють: на вартість впливають як глобальні тенденції, так і природні та економічні фактори. Про це заявив перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран, пише "ТСН".

За останні роки подорожчання стало глобальним трендом: за 10 років світові ціни зросли приблизно на 10 – 30%, різниця залежить від країни та типу продуктів.

Окремо експерт нагадав і про вплив війни

Михайло Непран Перший віце-президент Торгово-промислової палати України Наприклад, у 2022 році, коли почалася війна і перервалися ланцюги постачання, ціни зросли до 70%, а потім впали до 20%. Тому ціни ростуть у всьому світі – це перше.

На ціни серйозно впливають погодні умови та врожаї:

посухи

повені

заморозки

Також значну роль відіграють економічні чинники

І третій момент – економічні процеси: війни та ті ж самі питання забезпечення добривами, дизпаливом і паливно-мастильними матеріалами – це теж впливає на ціни,

– каже Непран.

Загалом експерт очікує подальше зростання цін: загальне подорожчання – приблизно 10 – 20%, залежно від продукту та витрат на виробництво

Як зросла кількість клієнтів та ресторанів McDonald’s в Україні?

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд." інвестував у мережу 4,84 мільярди гривень з 2022 року, пише "Інтерфакс-Україна".

Торік компанія відкрила 12 нових ресторанів та оновила п’ять існуючих. Мережа вперше зʼявилася у Закарпатській області – в Ужгороді та Мукачеві, а також у Гатному на Київщині та у Липинах неподалік Луцька.

Кількість клієнтів за минулий рік зросла на 17%. Рівень задоволеності клієнтів мережі зріс до 98,3% порівняно з 96,7% у 2024 році.

Окремим напрямом розвитку стала цифровізація сервісів:

Впродовж року компанія удосконалювала мобільний застосунок і продовжила впроваджувати термінали самообслуговування в усіх закладах.

Зараз 85% замовлень у залі ресторанів оформлюються через термінали самообслуговування.

Нова функція "Мобільне замовлення" за перші два місяці роботи забезпечила понад 100 тисяч замовлень.

Цьогоріч році McDonald’s планує й надалі розширювати мережу та зміцнювати присутність у регіонах України. На початку цього року компанія відкрила вже два нових ресторани – в Ірпені та Києві.

Новини McDonald's