Українці в шоці: ціни в McDonald's різко злетіли
- Ціни на бургери та комбо-набори в McDonald's в Україні зросли, наприклад, Біг Мак тепер коштує до 159 гривень, а Дабл Біг Тейсті до 279 гривень.
- Фастфуд стає менш доступним для щоденних витрат, що особливо відчують студенти, сім’ї з дітьми та офісні працівники.
McDonald’s в Україні у травні переписав ціни в меню, і це одразу відчули відвідувачі. Частина популярних позицій подорожчала на 20 – 30 гривень, а деякі комбо фактично наблизилися до рівня європейських цін.
Як зросли ціни в McDonald’s?
Після оновлення прайсу найбільший стрибок цін стався у бургерах та комбо-наборах. Також помітно підросла вартість картоплі фрі та напоїв, пише "Економічна правда".
Бургери подорожчали так:
- Біг Мак – з 129 – 135 гривень до 149–159 гривень
- Дабл Біг Тейсті – до 279 гривень
- Роял Чізбургер – до 155 гривень
- МакЧікен — плюс до 15 гривень
Комбо наближаються до 300 гривень:
- Біг Мак Меню тепер коштує до 299 гривень
- Меню з 9 нагетсами – майже 300 гривень
Водночас частину бюджетних позицій компанія поки залишила без суттєвих змін. Майже не змінилися ціни на соуси, воду, деякі десерти та "НайсПрайс Комбо".
Що це означає для українців?
Зростання цін у McDonald’s відображає загальний тренд подорожчання швидкого харчування в Україні. Фастфуд поступово переходить із категорії "доступної їжі" у сегмент регулярних витрат середнього рівня. Для споживачів це означає:
- Менше імпульсивних покупок
- Перехід до вибіркових замовлень
- Зростання частки домашньої їжі та альтернативних закладів
Зауважте! McDonald’s поступово змінює цінову модель в Україні, і фастфуд стає менш"доступним щоденним варіантом" та більше переходить у формат періодичних витрат. Особливо зміни відчують студенти, сім’ї з дітьми та офісні працівники, які часто беруть комбо або замовляють доставку.
Чому і як зростатимуть ціни на продукти в Україні?
Ціни на продукти в Україні й далі рухатимуться вгору, і повністю зупинити цей процес неможливо. Експерти пояснюють: на вартість впливають як глобальні тенденції, так і природні та економічні фактори. Про це заявив перший віце-президент Торгово-промислової палати України Михайло Непран, пише "ТСН".
За останні роки подорожчання стало глобальним трендом: за 10 років світові ціни зросли приблизно на 10 – 30%, різниця залежить від країни та типу продуктів.
Окремо експерт нагадав і про вплив війни
Наприклад, у 2022 році, коли почалася війна і перервалися ланцюги постачання, ціни зросли до 70%, а потім впали до 20%. Тому ціни ростуть у всьому світі – це перше.
На ціни серйозно впливають погодні умови та врожаї:
- посухи
- повені
- заморозки
Також значну роль відіграють економічні чинники
І третій момент – економічні процеси: війни та ті ж самі питання забезпечення добривами, дизпаливом і паливно-мастильними матеріалами – це теж впливає на ціни,
– каже Непран.
Загалом експерт очікує подальше зростання цін: загальне подорожчання – приблизно 10 – 20%, залежно від продукту та витрат на виробництво
Як зросла кількість клієнтів та ресторанів McDonald’s в Україні?
ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд." інвестував у мережу 4,84 мільярди гривень з 2022 року, пише "Інтерфакс-Україна".
Торік компанія відкрила 12 нових ресторанів та оновила п’ять існуючих. Мережа вперше зʼявилася у Закарпатській області – в Ужгороді та Мукачеві, а також у Гатному на Київщині та у Липинах неподалік Луцька.
Кількість клієнтів за минулий рік зросла на 17%. Рівень задоволеності клієнтів мережі зріс до 98,3% порівняно з 96,7% у 2024 році.
Окремим напрямом розвитку стала цифровізація сервісів:
- Впродовж року компанія удосконалювала мобільний застосунок і продовжила впроваджувати термінали самообслуговування в усіх закладах.
- Зараз 85% замовлень у залі ресторанів оформлюються через термінали самообслуговування.
- Нова функція "Мобільне замовлення" за перші два місяці роботи забезпечила понад 100 тисяч замовлень.
Цьогоріч році McDonald’s планує й надалі розширювати мережу та зміцнювати присутність у регіонах України. На початку цього року компанія відкрила вже два нових ресторани – в Ірпені та Києві.
У Києві відкрився новий McDonald's на лівому березі з екологічним дизайном, використовуючи перероблені матеріали. Ресторан обладнаний генератором і працює за посиленими правилами безпеки, закриваючись під час повітряної тривоги.
McDonald's розглядає можливість повернення до Харкова після закриття закладів через війну з Росією. Ключовими перешкодами залишаються безпека персоналу та відвідувачів, а також операційні труднощі, такі як логістика і технічне обслуговування.