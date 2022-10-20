У Полтаві бізнес відключатимуть від електропостачання: кого це стосується

У Полтаві підприємців, які не вимкнуть зовнішнє освітлення і не реагуватимуть на вимогу зменшити використання електроенергії, відключатимуть від мережі. Про це повідомив міський голова Олександр Мамай.

У Полтаві бізнес відключатимуть від електропостачання

Мер Полтави ще раз закликав містян та бізнес дотримуватися заходів з енергозбереження. Зокрема вимикати освітлення і зовнішню ілюмінацію. Інакше влада міста примусово від'єднуватиме порушників.

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Сьогодні з 15:00 наша Інспекція з благоустрою починає разом з поліцією патрулювання міста. Підприємці, які не вимкнуть зовнішнє освітлення і не реагуватимуть на приписи та рекомендації, будуть відключені від електропостачання,

– написав Мамай.

Разом з тим він наголосив, що не хоче вдаватися до крайніх мір та спробує досягти розуміння шляхом перемовин. Також мер Полтави анонсував, що від завтра, 21 жовтня, електротранспорт не курсуватиме містом, щоб не перевантажувати енергосистему. На маршрутах будуть комунальні та приватні автобуси.

Ситуація з електроенергією в Україні

Станом на 19 жовтня Росія пошкодила майже 40% електростанцій України для відновлення яких необхідна економія електроенергії.

Щоб провести мати змогу провести ремонтні роботи, влада закликала українців обмежити користування енергоємними електроприладами та зменшити споживання електроенергії, особливо ввечері з 17.00 до 23.00. Бізнес-клієнтів попросили обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

Для пересічного населення відключення повинні були тривати не більше, ніж 4 години. Однак воно може повторитись для деяких споживачів протягом доби через 8 годин, якщо Укренерго не скасує введення стабілізаційних відключень.

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