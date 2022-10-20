В Полтаве бизнес будут отключать от электроснабжения

Мэр Полтавы еще раз призвал горожан и бизнес придерживаться мер по энергосбережению. В частности, выключать освещение и внешнюю иллюминацию. Иначе власти города будут принудительно отсоединять нарушителей.

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Сегодня с 15:00 наша инспекция по благоустройству начинает вместе с полицией патрулирование города. Предприниматели, которые не отключат наружное освещение и не будут реагировать на предписания и рекомендации, будут отключены от электроснабжения,

– написал Мамай.

Вместе с тем он подчеркнул, что не хочет прибегать к крайним мерам и попытается добиться понимания путем переговоров. Также мэр Полтавы анонсировал, что с завтрашнего дня, 21 октября, электротранспорт не будет курсировать по городу, чтобы не перегружать энергосистему. На маршрутах будут коммунальные и частные автобусы.

Ситуация с электроэнергией в Украине

По состоянию на 19 октября Россия повредила почти 40% электростанций Украины, для восстановления которых необходима экономия электроэнергии.

Чтобы провести возможность провести ремонтные работы, власти призвали украинцев ограничить пользование энергоемкими электроприборами и уменьшить потребление электроэнергии, особенно вечером с 17.00 до 23.00. Бизнес-клиентов попросили ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Для рядового населения отключения должны были длиться не более 4 часов. Однако оно может повториться для некоторых потребителей в течение суток через 8 часов, если Укрэнерго не отменит введение стабилизационных отключений.

Как разумно пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 канала