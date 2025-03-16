Покриті сталлю з "Азовсталі": "Укрпошта" випустила марки, присвячені Маріуполю

"Укрпошта" випустила поштові марки "Місто Героїв. Маріуполь", присвячені героям Маріуполя — захисникам та мирним жителям, які загинули через злочини росіян. Марки цього випуску містять часточки сталі, виготовленої на меткомбінаті "Азовсталь", що став останнім оплотом міста.

Марки присвячені Маріуполю

Основним мотивом на марках стала зображення Маріупольського драмтеатру після руйнувань від російського удару, повідомили в "Укрпошті", інформує 24 Канал. Дзеркальне відображення театру на марці символізує його культурну значущість до війни, коли це було серце міста – місце для свят і концертів.

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Довідково. 16 березня — роковини одного з найбільших злочинів Росії, коли на Маріупольський драмтеатр скинули дві потужні бомби, попри написи "Дети" на даху, помітні навіть із космосу. Тисячі людей, зокрема жінки й діти, що шукали захисту в будівлі театру, загинули.

Ми не можемо забути і мусимо постійно нагадувати світу про справжнього ворога. І це наша відповідальність – нести правду крізь роки через свідчення очевидців, фото, спогади, а тепер – через поштові марки,

– зазначили в "Укрпошті".

Цей випуск має особливість: для марок вперше використано термографію завдяки співпраці з французькою компанією Cartor Security Printers.

Тираж поштових марок "Місто Героїв. Маріуполь" складає 400 тисяч екземплярів, номінал – М. Окрім марок, "Укрпошта" випустить 25 тисяч конвертів "Перший день" та 25 тисяч художніх карток.

Марки присвячені Маріуполю / Фото "Укрпошти"

Спеціальне погашення марок відбудеться у Києві

З 10 березня можна було передзамовити марку, конверт і картку через сайт "Укрпошти", а 14 березня марка офіційно введена в обіг. Разом з маркою вийде поштовий блок "Місто Героїв. Маріуполь" із двома марками номіналом W.

Тираж блоку обмежений – 6 тисяч примірників, включаючи 3250 екземплярів у сувенірному буклеті. Блок доступний для власників філателістичних абонементів пакетів "Ексклюзив" і "Ексклюзив+".