Володимир Зеленський вранці у роковини трагедії вшанував пам'ять загиблих. Український лідер наголосив, що рік тому Росія цілеспрямовано та скинула надпотужну бомбу на Драматичний театр у центрі Маріуполя.

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Зеленський наголосив, що у Драмтеатрі від обстрілів ховалися сотні людей. Поруч з будівлею нанесли напис "Діти". Російські окупанти не могли його не помітити.

Крок за кроком ми йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєне проти нашої країни, нашого народу,

– заявив український лідер.

Він додав, що окупантам не пробачать жодної зруйнованої долі. Україна пам'ятає усіх, чиє життя забрав терор країни-терористки.

Як Україна вшановує пам'ять загиблих

Точна кількість загиблих внаслідок терористичного удару – досі невідома. У роковини трагедії в українських містах відбувається акція "Де ти?". Люди приносять квіти та свічки.



У Києві відбулася акція "Де ти" / Фото Валентини Поліщук для 24 Каналу



Люди прийшли вшанувати загиблих / Фото Валентини Поліщук для 24 Каналу



Українці приносять свічки / Фото Валентини Поліщук для 24 Каналу