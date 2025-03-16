Марки, посвященные Мариуполю

Основным мотивом на марках стало изображение Мариупольского драмтеатра после разрушений от российского удара, сообщили в "Укрпочте", информирует 24 Канал. Зеркальное отражение театра на марке символизирует его культурную значимость до войны, когда это было сердце города – место для праздников и концертов.

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Справочно. 16 марта – годовщина одного из крупнейших преступлений России, когда на Мариупольский драмтеатр сбросили две мощные бомбы, несмотря на надписи "Дети" на крыше, заметны даже из космоса. Тысячи людей, в частности женщины и дети, искали защиты в здании театра, погибли.

Мы не можем забыть и должны постоянно напоминать миру о настоящем враге. И это наша ответственность – нести правду сквозь годы через свидетельства очевидцев, фото, воспоминания, а теперь – через почтовые марки,

– отметили в "Укрпочте".

Этот выпуск имеет особенность: для марок впервые использовано термографию благодаря сотрудничеству с французской компанией Cartor Security Printers.

Тираж почтовых марок "Город Героев. Мариуполь" составляет 400 тысяч экземпляров, номинал – М. Кроме марок, "Укрпочта" выпустит 25 тысяч конвертов "Первый день" и 25 тысяч художественных карточек.

Марки, посвященные Мариуполю / Фото "Укрпочты"

Специальное погашение марок состоится в Киеве

С 10 марта можно было предзаказать марку, конверт и карточку через сайт "Укрпочты", а 14 марта марка официально введена в обращение. Вместе с маркой выйдет почтовый блок "Город Героев. Мариуполь" с двумя марками номиналом W.

Тираж блока ограничен – 6 тысяч экземпляров, включая 3250 экземпляров в сувенирном буклете. Блок доступен для владельцев филателистических абонементов пакетов "Эксклюзив" и "Эксклюзив+".