Марки присвячені Маріуполю

Основним мотивом на марках стала зображення Маріупольського драмтеатру після руйнувань від російського удару, повідомили в "Укрпошті", інформує 24 Канал. Дзеркальне відображення театру на марці символізує його культурну значущість до війни, коли це було серце міста – місце для свят і концертів.

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Довідково. 16 березня — роковини одного з найбільших злочинів Росії, коли на Маріупольський драмтеатр скинули дві потужні бомби, попри написи "Дети" на даху, помітні навіть із космосу. Тисячі людей, зокрема жінки й діти, що шукали захисту в будівлі театру, загинули.

Ми не можемо забути і мусимо постійно нагадувати світу про справжнього ворога. І це наша відповідальність – нести правду крізь роки через свідчення очевидців, фото, спогади, а тепер – через поштові марки,

– зазначили в "Укрпошті".

Цей випуск має особливість: для марок вперше використано термографію завдяки співпраці з французькою компанією Cartor Security Printers.

Тираж поштових марок "Місто Героїв. Маріуполь" складає 400 тисяч екземплярів, номінал – М. Окрім марок, "Укрпошта" випустить 25 тисяч конвертів "Перший день" та 25 тисяч художніх карток.

Марки присвячені Маріуполю / Фото "Укрпошти"

Спеціальне погашення марок відбудеться у Києві

З 10 березня можна було передзамовити марку, конверт і картку через сайт "Укрпошти", а 14 березня марка офіційно введена в обіг. Разом з маркою вийде поштовий блок "Місто Героїв. Маріуполь" із двома марками номіналом W.

Тираж блоку обмежений – 6 тисяч примірників, включаючи 3250 екземплярів у сувенірному буклеті. Блок доступний для власників філателістичних абонементів пакетів "Ексклюзив" і "Ексклюзив+".