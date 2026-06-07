Не Amazon єдиним: як бізнесу обрати майданчик для виходу на міжнародний ринок
Вихід на міжнародний ринок не гарантує автоматичного зростання продажів і часто стає серйозним випробуванням для українського бізнесу. Зокрема, багато брендів зазнають невдач не через якість продукції, а через спробу застосувати звичні підходи в середовищі з іншими правилами та умовами роботи.
Нюанси виходу на глобальний ринок
Деталі для Forbes пояснив спеціаліст з міжнародних платформ і співзасновник холдингу Handmade-Hub UA Микола Серветник. Він радить підприємцям провести дворівневий аналіз, перш ніж інвестувати у виготовлення або замовлення партії товару.
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- Етап №1 передбачає детальне вивчення цільової аудиторії, адже поведінка покупців може суттєво відрізнятися залежно від регіону. Наприклад, американські підлітки частіше шукають товари через TikTok Shop, а не на традиційних маркетплейсах.
- Етап №2 полягає в оцінці конкурентного середовища, зокрема аналізі цін і сезонності попиту за допомогою спеціалізованих інструментів на кшталт ERank для Etsy або Helium 10 для Amazon.
Не менш важливим є правильний вибір торговельного майданчика, від цього залежать витрати бізнесу, модель продажів і доступні інструменти просування. Орієнтуватися лише на впізнаваність платформи – не найкраща ідея, як і спроба одночасно вийти на Amazon, Etsy, eBay та ще й запустити власний онлайн-магазин.
Масштабування на міжнародній арені – це гра в довгу, де виграє не той, хто має найбільший рекламний бюджет, а той, хто краще володіє цифрами,
– вважає експерт.
Цікаво! Наразі ринок e-commerce наближається до 7 трильйонів доларів, адже третина населення планети регулярно купує в інтернеті. Більшість цих коштів проходить через маркетплейси.
Список найбільших маркетплейсів світу
|Компанія та її місячний трафік
|Географія
|Спеціалізація
|Amazon – 2,8 мільярда доларів
|Глобальна (офіційно 22 країни)
|Універсальна, всі категорії
|eBay – від 700 до 800 мільйонів доларів
|Глобальна
|Універсальна, але 80% асортименту – абсолютно нові товари
|Walmart – від 400 до 500 мільйонів доларів
|Переважно США та Канада
|Універсальна
|Etsy – від 400 до 450 мільйонів доларів
|Глобальна, але основний фокус на США та ЄС
|Подарунки, крафт, вінтаж, персоналізація
|Allegro – 217 мільйонів доларів
|Польща, Німеччина, Східна Європа
|Універсальна
*За даними Handmade-Hub UA
На важливості правильного вибору платформи залежно від етапу розвитку бізнесу також наголошують експерти MDS. Наприклад, у сфері крафтової продукції Etsy більше підходить для розвитку бренду, формування власної історії та залучення першої аудиторії, тоді як Amazon Handmade насамперед є інструментом для масштабування продажів.
Альтернативи відомим маркетплейсам
До слова, альтернативою маркетплейсам може стати власний інтернет-магазин, понад 80% яких зараз створюють на платформах Shopify, WooCommerce та WIX. Головною перевагою вважають незалежність від алгоритмів сторонніх платформ. Окрім того, продавцю не доводиться конкурувати за увагу покупця з десятками аналогічних товарів на одній сторінці, а рекламні кампанії можна налаштовувати на будь-які країни.
Ще один варіант – магазини в соцмережах, на які припадає близько 19% світового онлайн-шопінгу. Водночас кожне середовище має власну спеціалізацію: TikTok Shop добре працює для імпульсивних покупок, Instagram Shop – для товарів із сильним візуальним складником, зокрема одягу чи прикрас, а Facebook Marketplace зберігає позиції одного з найбільших універсальних майданчиків для торгівлі.