Україна націоналізувала майно російського олігарха Дерипаски

17 лютого 2023, 11:33
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Україна націоналізувала заводи підсанкційного російського олігарха Олега Дерипаски загальною вартістю 10 мільярдів гривень. Відповідне рішення 16 лютого ухвалив суд.

Санкції проти Дерипаски

В СБУ повідомили, що Дерипаска, який входить до найближчого оточення військово-політичного керівництва Росії, керував підприємствами через підконтрольні комерційні структури в різних регіонах України.

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Таким чином російський олігарх намагався приховати своє відношення до українських активів. Втім, співробітники Служби безпеки викрили схему та ініціювали передачу 100% російського майна в дохід України,
– зазначили там. 

Заходи з націоналізації підприємств проводились за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Яке майно націоналізували

У Мінекономіки розповіли, що згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду в дохід держави стягнуто:

  • 100% частки ТОВ "Глухівський Кар’єр кварцитів";
  • 100% ТОВ "Миколаївський глиноземний завод";
  • 100% частки ТОВ "Компанія "Алюміній України";
  • 100% частки ТОВ "Гуардон України";
  • 100% частки ТОВ "Сервісний центр «Металург";
  • 100% частки ТОВ "ЧАС ІТ";
  • 99% частки ТОВ "Охорона МГЗ";
  • 100% частки ТОВ "Центр обліку Миколаїв";
  • 100% частки Миколаївський благодійний фонд "Центр соціальних програм";
  • 100% частки ТОВ "Запоріжалюмінторг";
  • 29,5363% акцій АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат";
  • 100% частки ПрАТ "Хустський кар`єр";
  • 100% частки ПрАТ "Жежелівський кар`єр";
  • більш як триста об'єктів рухомого та нерухомого майна.

Автор: Дар'я Вереньова