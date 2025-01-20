Щоб висловити підтримку та залученість: у Меланії Трамп з'явився власний мемкоїн

Нещодавно Дональд Трамп запустив власну криптовалюту – мемкоїн. Його дружина також приєдналась до нього.

Мемкоїн Меланії Трамп був запустили після того, як офіційний токен Дональда Трампа досяг ринкової капіталізації в 15 мільярдів доларів, а потім впав майже на 40%. Про це пише 24 Канал із посиланням на Coin Telegraph.

Дивіться також Лестощами Трампу Зеленський відкриває новий фронт Росії: у СNN пояснили його підхід до Трампа

Ринкова капіталізація перевищила 5 мільярдів

Суперечливий мемкоїн новообраного президента США Дональда Трампа впав на 38%. Тому нова перша леді США Меланія Трамп запустила власний мемкоїн. Він досягнув ринкової капіталізації в 4 мільярди доларів протягом перших 30 хвилин після запуску.

Мемкоїн MELANIA рекламувався в обліковому записі X Меланії Трамп, де вона має 3,2 мільйона підписників. Також його ретвітнув новий президент США.

Меланія Трамп запустила мемкоїн: дивіться пост

Згідно з даними DEXScreener, ринкова капіталізація MELANIA перевищила 5 мільярдів доларів протягом перших 30 хвилин після запуску.

Понад 25 000 інвесторів купили токен.

Мемкоїн створили, щоб висловити "підтримку" та "залученість" Меланії Трамп і він не був призначений для інвестиційної можливості.