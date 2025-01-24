Обійшли "Галю Балувану" та McDonald’s: хто відкрив найбільше закладів в Україні у 2024 році

Визначилися лідери серед власників українських ресторанних компаній, які відкрили найбільше нових просторів у 2024 році. Так, мережа Pizza Day відкрила 81 нову локацію в Україні, ставши лідером серед ресторанних брендів за кількістю відкриттів.

Рекорди відкриттів: хто у топі

Серед лідерів 2024 року опинилися як місцеві, так і міжнародні бренди. В дослідженні Poster визначено топ-10 компаній, які відкрили найбільше нових локацій за рік, інформує 24 Канал.

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"Галя Балувана" зайняла друге місце в рейтингу, відкривши 70 нових локацій в Україні. Крім того, компанія розвиває інші проєкти:

Gabar – 9 нових закладів.

Польська франшиза Wesola Pani – 40 нових точок.

MultiCook за кордоном – 150 нових локацій.

CoffeeArt із Запоріжжя відкрили 26 кав'ярень, а також запустили нові проєкти:

Rubimjarim – 7 локацій.

Mlyny – 2 заклади.

Mavra – 1 новий заклад.

Експансія у Європу

Lviv Croissants відкрили 22 нові ресторани в Україні та ще 4 за кордоном: у Польщі, Чехії, Словаччині та США. У 2024 році бренд більше зосередився на міжнародному розвитку, що вплинуло на кількість відкритих закладів у країні.

Чорноморка запустила 5 нових ресторанів в Україні, 4 у Європі, а також ще один заклад під брендом "Устриці та Гуси".



Які заклади відкривались найчастіше / Інфографіка Poster

McDonald’s в Україні

У 2024 році McDonald’s перевершив власні очікування, відкривши 8 нових ресторанів, хоча планувалося лише 6. Нові заклади з’явилися у Чернівцях, Одесі, Львові, Боярці, Ковелі, Вінниці та двічі у Києві. Інвестиції компанії склали 29 мільйонів доларів.

Нові проєкти від Gastrofamily

Gastrofamily відкрили 7 закладів в Україні та 2 у Польщі. Рік розпочався з ресторану Барсук у Києві, який зазнав пошкоджень через вибухову хвилю за кілька днів до відкриття.

Попри це, команда швидко відновила заклад і продовжила розширення, запустивши 6 барів "Білий Налив" в українських містах (Біла Церква, Луцьк, Рівне, Ірпінь, Київ) та 2 у Польщі (Варшава, Гданськ).